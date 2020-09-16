Ватикан настаивает на возвращении в Белоруссию митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, которого белорусские власти не пустили в страну в связи с его поддержкой массовых протестов, сообщает Интерфакс.

«В любом случае мы настаиваем, чтобы епископ вернулся в свою диоцезию и продолжал руководить своей паствой», — сказал госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, слова которого приводит сайт Римско-католической церкви в Белоруссии.

В РКЦ проинформировали, что «апостольская столица подключилась к делу Кондрусевича, которому было отказано во въезде в Беларусь из-за недействительного паспорта». В сообщении говорится, что Паролин подтвердил это в беседе с журналистами.

Вместе с тем, в Ватикане заявили, что папа Римский Франциск рассмотрит возможность визита в Белоруссию. «Думаю, что это один из визитов, которые папа рассмотрит», — сказал Паролин, комментируя приглашение белорусских властей.

Паролин подчеркнул, что «Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите папы». Однако, по словам госсекретаря, «эти планы не были конкретизированы», а сейчас пандемия коронавируса заблокировала всё неизвестно на какое время.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами государственного секретариата Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером подтвердил приглашение папе посетить республику.

«Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время», — добавил министр.

Русская линия