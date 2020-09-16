У себя в мечетях так себя кавказцы не ведут

В Калининграде пятеро кавказцев совершили демонстративное осквернение святого источника, расположенного в часовне в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» на территории собора Христа Спасителя. Все свои действия они снимали на видео, которое затем разместили в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».

«Для них это святая вода, а мы в ней ноги чистим», — комментировали мусульмане, которые у себя в мечетях обувь снимают при входе.

Вандалов уже задержала полиция, и они вынуждены были принести извинения. «Насчет видео, которое сняли у колодца или у крана. Мы не знали и не думали, что это такая серьезная вода и святая. Я думал, что это обычный кран и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя, я хочу очень извиниться, больше такого не повторится», — сказал один из участников инцидента.

К извинениям присоединился председатель Союза чеченской молодежи России Рустам Талаев, который назвал такое поведение молодых людей «непозволительным ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы то ни было».

Вместе с тем, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в связи со случившимся он инициировал проверку, по результатам которой выяснилось, что к чеченцам указанные вандалы не имеют никакого отношения. При этом он оценил поступок вандалов как «полное отсутствие нравственности», а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.

В Калининградской епархии Русской Православной Церкви выразили сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что прежде ничего подобного в храмах региона не было.

«Ситуация неприятная. То, что произошло — это нехорошо. И это каждый понимает. Многие видели, что в социальных сетях в комментариях очень много негатива. Они направлены и в сторону этого поступка, и в сторону людей, его совершившего. Прозвучавшие извинения с их стороны уже о чем-то говорят», — сказал пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин.

В часовне в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», где произошел инцидент, приняли решение демонтировать краны, чтобы не провоцировать новые подобные случаи. В епархии пояснили, что прихожане смогут, как и прежде набрать святую воду в храме Петра и Февронии на площади Победы, а в часовне воду будут теперь подавать исключительно по большим праздникам и в особые церковные дни.

В правоохранительных органах сообщили, что по данному факту проводится проверка. Накажут ли вандалов, станет известно в ближайшее время.

Русская линия