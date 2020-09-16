Русская линия
Сводка новостей от 16 сентября 2020

Александрийский Патриарх Феодор вынужден был изменить программу своего визита на Кипр
Два митрополита Кипрской Церкви, которых намеревался посетить глава Александрийского Патриархата, ушли на самоизоляцию из-за коронавируса…

Патриарх Александрийский Феодор IIАлександрийского Патриарха Феодора, который посещает с недельным визитом Кипр, преследует в этой поездке нескончаемая череда искушений. Мало того, что с ним из-за опасений поминания им украинских раскольников отказались сослужить все епископы Кипрской Православной Церкви, так теперь он не может навестить даже некоторых из них.

После контакта с людьми, у которых был диагностирован коронавирус, архиереи Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский Исая и митрополит Китийский Нектарий ушли на самоизоляцию, сообщил в среду, 16 сентября 2020 года, греческий ресурс Romfea, передаёт СПЖ.

Ранее планировалось, что Тамасосскую и Китийскую епархии посетит глава Александрийской Православной Церкви патриарх Александрийский и всей Африки. В частности, было анонсировано, что 17 сентября патриарх Феодор примет участие в торжествах в монастыре Тамасосской епархии, где отслужит вечерню.

О том, внесли ли последние события коррективы в программу визита Александрийского Патриарха, официальных сообщений пока нет.

При этом в социальных сетях появилась информация, что визит Патриарха Феодора в Тамасосскую и Китийскую епархии отменён.

«Из достоверных источников в Кипрской Церкви стало известно, что официально „по неизвестным причинам“ вся программа патриарха Феодора Александрийского в Тамасосской епархии Кипрской Архиепископии отменена. Также отменена вся программа в Ларнаке», — сообщил в своем Telegram-канале православный публицист и блогер Александр Вознесенский.

Русская линия

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Александрийский Патриарх Феодор вынужден был изменить программу своего визита на Кипр
Два митрополита Кипрской Церкви, которых намеревался посетить глава Александрийского Патриархата, ушли на самоизоляцию из-за коронавируса...

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