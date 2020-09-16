Два митрополита Кипрской Церкви, которых намеревался посетить глава Александрийского Патриархата, ушли на самоизоляцию из-за коронавируса…

Александрийский Патриарх Феодор вынужден был изменить программу своего визита на Кипр

Александрийского Патриарха Феодора, который посещает с недельным визитом Кипр, преследует в этой поездке нескончаемая череда искушений. Мало того, что с ним из-за опасений поминания им украинских раскольников отказались сослужить все епископы Кипрской Православной Церкви, так теперь он не может навестить даже некоторых из них.

После контакта с людьми, у которых был диагностирован коронавирус, архиереи Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский Исая и митрополит Китийский Нектарий ушли на самоизоляцию, сообщил в среду, 16 сентября 2020 года, греческий ресурс Romfea, передаёт СПЖ.

Ранее планировалось, что Тамасосскую и Китийскую епархии посетит глава Александрийской Православной Церкви патриарх Александрийский и всей Африки. В частности, было анонсировано, что 17 сентября патриарх Феодор примет участие в торжествах в монастыре Тамасосской епархии, где отслужит вечерню.

О том, внесли ли последние события коррективы в программу визита Александрийского Патриарха, официальных сообщений пока нет.

При этом в социальных сетях появилась информация, что визит Патриарха Феодора в Тамасосскую и Китийскую епархии отменён.

«Из достоверных источников в Кипрской Церкви стало известно, что официально „по неизвестным причинам“ вся программа патриарха Феодора Александрийского в Тамасосской епархии Кипрской Архиепископии отменена. Также отменена вся программа в Ларнаке», — сообщил в своем Telegram-канале православный публицист и блогер Александр Вознесенский.

Русская линия