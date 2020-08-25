На прошедшем в Москве Священном Синоде принят целый ряд серьёзных перестановок в епископате Русской Православной Церкви…

25 августа 2020 года в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого члены Синода вновь приняли целых ряд кадровых решений о перестановках в составе русского епископата.

Следует отметить, что эта противоречащая канонам практика смешения епископов с их кафедр и постоянная кадровая чехарда в Московской Патриархии стали при нынешнем Святейшем Патриархе Кирилле своего рода нормой. Едва ли ни каждый Синод Русской Церкви сопровождается кадровыми перестановками, что говорит о нездоровой атмосфере в среде русского священноначалия.

Попытки Его Святейшества кадровыми перестановками решить какие-то видимые ему проблемы в Церкви, не приносят никакого ощутимого результата, о чём говорит ставшая уже постоянной практика Предстоятеля менять на должностях и кафедрах одних архиереев на других. Слава Богу, в составе Русской Православной Церкви достаточно архиереев, чтобы Его Святейшество мог выбирать себе новые кандидатуры, а не идти по кругу, но продолжение такой кадровой чехарды не может не тревожить.

Что же касается итогов Синода, то первым вопросом, который рассмотрели синодалы, стало решение продлить действие «противоэпидемических мер» в храмах в связи с пандемией коронавируса, сообщает Патриархия.Ru.

В связи с этим Синод постановил:

1. Одобрить деятельность Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции и выразить благодарность ее председателю и членам.

2. Принять Послание Священного Синода епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием.

3. Предложить епархиальным Преосвященным представить к общецерковным наградам клириков, понесших пастырское попечение о заболевших коронавирусной инфекцией, а также врачей, потрудившихся над преодолением этой болезни.

Помимо темы коронавируса Синод рассмотрел ситуацию в Белоруссии. По итогам обсуждения было приняты следующие решения:

1. Выразить пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей.

2. Одобрить «Обращение Синода Белорусской Православной Церкви к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния».

3. Приветствовать и поддержать усилия Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, епископата и клириков Белорусского Экзархата, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия.

4. Считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона.

5. Отметить особую важность сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов.

6. Принять во внимание прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, выразив ему благодарность за понесенные труды.

7. Назначить Преосвященного Павла митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

8. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначить Преосвященного епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, сохранив за ним временное управление Борисовской епархией.

Члены Синода имели суждение о замещении вдовствующей кафедры Чебоксарской епархии в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии решено быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды.

Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии, стал митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, с освобождением его от управления Симбирской епархией. Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии — митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, с освобождением его от управления Саратовской епархией.

Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии поручено быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией. Преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии — митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве, с освобождением его от управления Тверской епархией.

Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии поручено быть архиепископу Верейскому Амвросию, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в г. Москве и ректора Сретенской духовной семинарии.

Наместником Сретенского ставропигиального монастыря назначен иеромонах Иоанн (Лудищев), насельник Сретенского монастыря. Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.

Синод рассмотрел положение дел в Московской духовной академии и принял решение освободить от должности ректора МДА епископа Звенигородского Питирима, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Новым ректором стал епископ Скопинский и Шацкий Феодорит с освобождением его от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды. Владыке Феодориту решено быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Преосвященному Питириму — епископом Скопинским и Шацким. Временное исполнение обязанностей ректора Рязанской духовной семинарии возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Синод имел суждение о положении дел в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и постановили освободить епископа Сергиево-Посадского Парамона от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский».

Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначить епископа Бронницкого Фому, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря г. Москвы и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления, с выражением благодарности за понесенные труды.

Синод рассмотрел положение дел в Финансово-хозяйственном управлении Московского Патриархата и решил освободить от занимаемой должности председателя ФХУ МП митрополита Саратовского и Вольского Игнатия. На его место назначен епископ Наро-Фоминский Парамон, викарий Патриарха Московского и всея Руси.

Ещё одним викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» был избран епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

Преосвященного епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси, решено было назначить наместником Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.

Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским поручено быть епископу Серовскому и Краснотурьинскому Алексию, с освобождением его от управления Серовской епархией с благодарностью за понесенные труды. Временное управление Серовской епархией поручено Преосвященному митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Члены Синода имели суждение о назначении генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» и постановили:

1. Назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия на должность генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино».

2. Освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, выразив ему благодарность за труды, понесенные на этой должности.

3. Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить епископа Бронницкого Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси.

Синод рассмотрел вопрос замещения вдовствующей кафедры Железногорской епархии (Курская митрополия) в связи с кончиной епископа Железногорского и Льговского Вениамина. Преосвященным Железногорским и Льговским было поручено епископу Щигровскому и Мантуровскому Паисию с поручением ему временного управления Щигровской епархией.

Викарием Сингапурской епархии с титулом «Джакартский» избран иеромонах Питирим (Донденко), клирик Сингапурской епархии.

Члены Синода заслушали доклад митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о положении дел в Костанайской епархии и постановили:

1. В связи с долговременным отсутствием из епархии, приведшим к серьезным недочетам в ее управлении, освободить Преосвященного епископа Костанайского и Рудненского Анатолия от управления Костанайской епархией и почислить его на покой, определив ему пребывать на покое под наблюдением Преосвященного наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

2. Временное управление Костанайской епархией поручить Преосвященному митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру.

Синод удовлетворил прошение епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана о почислении на покой по состоянию здоровья и имели суждение о положении дел в Череповецкой епархии (Вологодская митрополия). По итогам обсуждения было решено:

1. Освободить Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана от управления Череповецкой епархией, определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии под наблюдением и духовным попечением Преосвященного Вологодского.

2. Передать дело епископа Флавиана на рассмотрение в Высший Общецерковный Суд.

3. Преосвященным Череповецким и Белозерским быть епископу Мариинско-Посадскому Игнатию, викарию Чебоксарской епархии.

Помимо этого, члены Синода имели суждение о положении дел в Армавирской епархии (Кубанская митрополия) и постановили:

1. Освободить Преосвященного епископа Армавирского и Лабинского Игнатия от управления Армавирской епархией.

2. До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Антониево-Дымский мужской монастырь Тихвинской епархии.

3. Преосвященным Армавирским и Лабинским быть епископу Николаевскому Василию, викарию Хабаровской епархии.

Синод, рассмотрев положение дел в Костомукшской епархии (Карельская митрополия), решил:

1. Освободить Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления Костомукшской епархией.

2. До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь Североморской епархии, и быть под наблюдением Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

3. Преосвященным Костомукшским и Кемским быть епископу Некрасовскому Борису, викарию Ярославской епархии.

На Синоде было заслушано и удовлетворено прошение епископа Россошанского и Острогожского Андрея о почислении его на покой по состоянию здоровья. Временное управление Россошанской епархией поручено митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию.

Члены Синода рассмотрели рапорт протоиерея Димитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, с сообщением о затруднительности для него продолжать исполнять свои обязанности на этой должности по состоянию здоровья.

В связи с этим Синод постановил:

1. Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии.

2. Назначить протоиерея Димитрия Смирнова почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

3. Председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства назначить священника Феодора Лукьянова, клирика города Москвы.

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