Иерусалимский Патриарх Феофил не примет участие в празднованиях церковного новолетия на Фанаре, поскольку его визит в Стамбул переносится на более поздний срок. Об этом со ссылкой на свою эксклюзивную информацию сообщает греческий портал «Ромфея».

Ранее сообщалось, что Константинопольский Патриарх Варфоломей официально пригласил Патриарха Феофила на Фанар на празднование Индикта, и глава Иерусалимского Патриархата принял это приглашение.

Однако, теперь стало известно, что в Иерусалимском Патриархате решили перенести этот визит на другое время из-за ограничений COVID-19.

При этом греческие СМИ обращают внимание, что после недавней встречи Патриарха Феофила с членами одного из Братств, у некоторых из них тесты показали заражение коронавирусом.

Русская линия