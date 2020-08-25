18 августа 2020 года по инициативе католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича в «Красном Костеле» на центральной площади Минска рядом с Домом Правительства Республики Беларусь состоялась экуменическая молитва представителей католиков, православных, иудеев и мусульман «за мир в Белоруссии». Это действо было приурочено к общеевропейской акции молитвенной солидарности с белорусским народом, которая проходила по инициативе Европейской конференции католических комиссий по вопросам справедливости и мира Iustitia et Pax, сообщает «Сибирская католическая газета».

В 19 часов по минскому времени собравшиеся в «Красном Костеле» представители различных религиозных конфессий Республики прочитали совместно молитву «Отче наш». Предваряя её, Тадеуш Кондрусевич сказал: «Дорогие братья и сестры, мы переживаем очень сложное время нашей истории, истории нашей страны. Так случилось, что брат на брата поднял руку: в одной руке — камень, в другой — оружие. Мы не знаем, что может случиться завтра». Прелат добавил, что только Бог может сдержать происходящее в эти дни нарастание зла, и как раз для этого и необходима экуменическая молитва. Он напомнил, что представители различных религий Белоруссии уже второй раз в этом году собираются на совместную молитву в «Красном Костеле»: в марте здесь прозвучала молитва об избавлении от пандемии коронавируса, а теперь, в августе, — от «пандемии» лжи и ненависти, могущих привести к разрушению страны.

Глава белорусского католического епископата сформулировал общее намерение этой молитвы: пусть Беларусь развивается мирным путём, для чего существуют все предпосылки, так как на белорусской земле издавна в мире и согласии проживают представители различных христианских вероисповеданий и различных религий. «Так пусть же наша сегодняшняя встреча поможет нам стяжать дух солидарности между всеми нами, между людьми разных языков, разных вероисповеданий — всеми гражданами нашей страны. У нас у всех один паспорт, мы принадлежим к одной стране, и мы должны составлять одну семью. Очень важно нам быть вместе и просить Небесного Отца о даре единства», — заявил Кондрусевич.

После прочтения молитвы «Отче наш» председатель Конференции католических епископов Беларуси прочитал также молитву за Отечество по заступничеству Пресвятой Богородицы, авторство которой принадлежит папе Римскому Иоанну Павлу II, известному в России своей агрессивной прозелитской деятельностью на канонической территории Русской Православной Церкви.

С сожалением приходится признать, что в этом театральном действе принял участие и представитель Белорусской Православной Церкви протоиерей Александр Шимбалев. При этом «Сибирская католическая газета» обращает особое внимание, что он пришёл на «совместную молитву» по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла.

Зачем Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви потребовалось участвовать в этой сомнительной и искусительной для многих верующих театральной постановке с участие иудеев, католиков и мусульман, остаётся загадкой. Помолиться о мире в Белоруссии можно и в православных храмах, а идти на поводу у католиков и принимать участие в их полуполитических молитвах с иноверными православным нет никакой необходимости.

Русская линия