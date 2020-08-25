Глава Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви митрополит Амфилохий (Радович) заявил, что от результатов предстоящих парламентских выборов в Черногории, назначенных на 30 августа, зависит будущее Церкви в стране, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Оrthodoxia News Аgency.

Владыка Амфилохий отметил, что «кампания привлекает внимание христиан, которые также являются гражданами этой страны», и добавил, что «как всегда, эти политические выборы связаны с жизнью и будущим Церкви в Черногории».

Вместе с тем, иерарх подчеркнул, что «Церковь не имеет своей партии или своего избирательного списка. Церковь не поддерживает никакую партию и поэтому оставляет политический процесс политикам».

«С другой стороны, можно призывать граждан подойти к предстоящим выборам, используя свои политические права. Поскольку неконституционный закон нарушает религиозные права и свободы христиан и Церкви, и поскольку все наши молитвы и просьбы о согласовании наших минимальных требований отклоняются, мы, как полноправные граждане этого государства, считаем правомерным призывать верных не голосовать за политиков, продвигающих антицерковные законы», — заявил митрополит Амфилохий.

По словам владыки, политика сегодняшних властей Черногории, «это политика, которая всячески изгоняет священников из страны, сносит церковные здания и арестовывает епископов, священников и верующих». «Мы считаем, что в нашей позиции нет политической пропаганды, потому что она касается нашей пастырской заботы о душах верующих, которые слушают голос Церкви, через который говорит справедливость Бога и человека», — подытожил митрополит Амфилохий.

Тем временем, власти Черногории возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении пятерых священников Черногорской митрополии и ещё рада граждан после Крестного хода в ночь на понедельник, сообщает РИА Новости</p>

«Несмотря на многочисленные предупреждения духовенству, они снова совершают уголовные преступления и нарушают закон (о защите от инфекционных заболеваний в части запрета на массовые собрания — ред.)», — заявили в черногорской полиции.

«Уголовное дело возбуждено и в отношении лидера коалиции „За будущее Черногории“ Здравко Кривокапича по подозрению в нарушении предписаний органов здравоохранения. Кривокапич от места Златица близ Подгорицы вел шествием около 1,2 тысячи граждан, которые не соблюдали меры по борьбе с коронавирусом», — уточнило полицейское управление.

Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц Сербской Православной Церкви в Черногории.

Русская линия