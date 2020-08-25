Русская линия
Сводка новостей от 25 августа 2020

Архиепископ Критский Ириней: Не носите маски внутри храмов! Не заключайте свою веру в тюрьму малодушия!
Предстоятель Критской Православной Церкви во время богослужения в день памяти святого апостола Тита призвал верующих снять маски…

Архиепископ Критский ИринейПредстоятель Критской Православной Церкви Константинопольского Патриархата Архиепископ Критский Ириней призвал верующих отложить своё малодушие хотя бы в храме и во время богослужения не одевать на лицо медицинскую маску, сообщает греческий портал «Ромфея».

Во время Божественной литургии в день памяти святого апостола Тита в городе Ираклион многие верующие, в отличие от духовенства и самого владыки Иринея, были в медицинских масках, на что с ревностью обратил внимание Предстоятель Кипрской Церкви.

В результате во время своей проповеди архипастырь открыто призвал верующих снять маски и не «не заключать свою веру в тюрьму малодушия».

Стоит отметить, что ранее в Греции был арестован священник, который призвал верующих не одевать маски во время празднования Успения Пресвятой Богородицы. Будет ли арестовать теперь престарелый владыка Ириней, неизвестно.

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Архиепископ Критский Ириней: Не носите маски внутри храмов! Не заключайте свою веру в тюрьму малодушия!
Предстоятель Критской Православной Церкви во время богослужения в день памяти святого апостола Тита призвал верующих снять маски...

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