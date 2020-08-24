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Сводка новостей от 24 августа 2020

Протоиерей Иоанн Миронов о войне, чудесных явлениях и святых наставниках
Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» продолжает видеорубрику «Несвятые святые — наши дни»…

Протоиерей Иоанн Миронов14 июля 2020 года главный редактор митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) и директор издательства иеромонах Матфей (Самохин) побывали на родине преподобного Симеона Псково-Печерского в деревне Вехно Новоржевского района Псковской области. Там они встретились со старейшим из служащих священников Санкт-Петербургской митрополии — настоятелем храма «Неупиваемая Чаша», почитаемым пастырем отцом Иоанном Мироновым, сообщает Православие.Ru.

Жизнь отца Иоанна — это безраздельное служение Богу и Его Святой Церкви. С юных лет он испытал немало трудностей: войну, голод, антицерковные гонения, которые не только не ослабили его веру в Бога, но многократно ее укрепили. В годы духовного становления его наставниками были известные подвижники благочестия нашей Церкви: прп. Серафим Вырицкий, прп. Симеон Псково-Печерский, прп. Кукша Одесский, отец Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). От них батюшка получил бесценный опыт молитвы, духовного делания и сердечного отношения к людям.

Больше видео можно найти на YouTube канале издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник».

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Протоиерей Иоанн Миронов о войне, чудесных явлениях и святых наставниках
Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» продолжает видеорубрику «Несвятые святые — наши дни»...

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