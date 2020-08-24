14 июля 2020 года главный редактор митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) и директор издательства иеромонах Матфей (Самохин) побывали на родине преподобного Симеона Псково-Печерского в деревне Вехно Новоржевского района Псковской области. Там они встретились со старейшим из служащих священников Санкт-Петербургской митрополии — настоятелем храма «Неупиваемая Чаша», почитаемым пастырем отцом Иоанном Мироновым, сообщает Православие.Ru.

Жизнь отца Иоанна — это безраздельное служение Богу и Его Святой Церкви. С юных лет он испытал немало трудностей: войну, голод, антицерковные гонения, которые не только не ослабили его веру в Бога, но многократно ее укрепили. В годы духовного становления его наставниками были известные подвижники благочестия нашей Церкви: прп. Серафим Вырицкий, прп. Симеон Псково-Печерский, прп. Кукша Одесский, отец Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). От них батюшка получил бесценный опыт молитвы, духовного делания и сердечного отношения к людям.

Больше видео можно найти на YouTube канале издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт издательства «Вольный Странник» — https://www.vsbook.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/vsbooks_/

ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/

YouTube-канал: http://www.youtube.com/c/ИздательствоВольныйСтранник

Русская линия