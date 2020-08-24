Массовые Крестные ходы черногорских верующих, выступающих против притеснения Сербской Православной Церкви в стране, вновь прошли в воскресенье в Подгорице и многих других городах Черногории в преддверии парламентских выборов, назначенных на 30 августа. Трансляцию православных шествий вели многочисленные верующие в соцсетях, а также ряд оппозиционных порталов, включая IN4S, сообщает ТАСС.

Крестные ходы начались с раннего утра, однако самый больший из них, шедший из второго по величине города Никшича в столицу страны, заблокировала черногорская полиция. Правоохранители объясняли свои действия «борьбой с коронавирусом». Однако после многочасового противостояния блокада была снята, а крестоходцы примерно в 23:00 по местному времени (00:00 мск понедельника) прибыли в центр столицы к храму Воскресения Христова.

Здесь перед собравшимися помимо прочих выступил и лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич.

«Власти пытались сегодня помешать мне прибыть сюда, чтобы выступить перед вами, они запретили проезд участникам автопротестов, но возобновились протестные шествия верующих, которых они не ожидали. Наша победа неизбежна, мы боремся за будущее всех граждан Черногории, и 30 августа станет днём нашей победы. Согласно опросам, оппозиция имеет поддержку, которая даст ей 52 места в парламенте [из 81]. Сейчас прошу вас мирно разойтись по своим домам, но сначала искренне благодарю вас за то, что пришли. Пусть молитва объединит нас», — заявил Кривокапич, после чего верующие в один голос пропели молитву «Отче наш».

Граждане скандировали: «Сербия и Черногория — одна семья», «Победа, победа», «Не отдадим святыни». Также слышались лозунги с обвинениями в адрес президента Мило Джукановича, который находится у власти 29 лет.

Оппозиционные партии Черногории выступят единым списком на предстоящих 30 августа парламентских выборах. Избирательный список коалиции «За будущее Черногории» возглавил Кривокапич, который является профессором информатики Университета Подгорицы. В случае своей победы на выборах оппозиционеры обещают прекратить гонения на Сербскую Церковь, а во внешней политике восстановить братские отношения с Россией и Сербией при стабильных отношениях с Западом.

В преддверии предстоящих выборов митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и «голосовать по совести», за «человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной».

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