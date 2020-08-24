По данным соцопроса, большинство россиян сомневаются в эффективности и безопасности российской вакцины от «китайского вируса»…

ВЦИОМ: Более 52% жителей России не будут прививаться от коронавируса

52% россиян в настоящее время не готовы прививаться от коронавируса с помощью новой российской вакцины «Спутник V», поскольку сомневаются в её эффективности и безопасности. Такие данные привёл в субботу глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов», сообщает ТАСС.

«Новая вакцина русская «Спутник V». Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: «Да, скорее всего», а 52%: «Нет, не будем прививаться», — сказал он.

«Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее, большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», — отметил Федоров.

По его словам, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.

Россия 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошёл клинические испытания в июне — июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ещё ряд вакцин.

Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Тем не менее, многие эксперты сомневаются в том, что за столь короткий срок можно было создать качественный препарат. Нет доверия к этой вакцине и большинства россиян.

Русская линия