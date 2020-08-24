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Сводка новостей от 24 августа 2020

Нападения на сербов в Косово продолжаются
В селе Средска под Призреном косовские националисты обстреляли храм Сербской Православной Церкви…

КосовоВ Косово и Метохии произошло очередное нападение на храм Сербской Православной Церкви. На этот раз инцидент произошёл в селе Средска под Призреном, где был осквернен храм Успения Пресвятой Богородицы, сообщает Православие.Ru.

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила, что помимо того, что осквернена внутренность храма, на колокольне, с которой был обстрелян купол церкви, были найдены гильзы от охотничьих патронов.

Немногочисленное оставшееся сербское население это района воспринимает произошедшее, как акт устрашения и давления.

Частые нападения и грабежи церквей и домашних хозяйств местных сербов свидетельствуют о том, что безопасность местного сербского населения не гарантирована, заявляют из правительственной Канцелярии.

«Только одинаковое отношение к преступлениям, разбоям и вандализму, без учёта национальности и вероисповедания тех, кто совершил эти поступки, проложит дорогу к установлению доверия и совместной жизни на Косово и Метохии», — говорится в сообщении канцелярии.

Тем не менее, самопровозглашённые косовские власти, по сути, отказываются расследовать эти преступления. Нынешнее нападение не было похоже на тайную выходку, о которой никто ничего не знал. Нападавшие действовали открыто и с применением оружия. Однако, косовская полиция не прибыла вовремя на место преступления.

Русская линия

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В селе Средска под Призреном косовские националисты обстреляли храм Сербской Православной Церкви...

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