В Косово и Метохии произошло очередное нападение на храм Сербской Православной Церкви. На этот раз инцидент произошёл в селе Средска под Призреном, где был осквернен храм Успения Пресвятой Богородицы, сообщает Православие.Ru.

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила, что помимо того, что осквернена внутренность храма, на колокольне, с которой был обстрелян купол церкви, были найдены гильзы от охотничьих патронов.

Немногочисленное оставшееся сербское население это района воспринимает произошедшее, как акт устрашения и давления.

Частые нападения и грабежи церквей и домашних хозяйств местных сербов свидетельствуют о том, что безопасность местного сербского населения не гарантирована, заявляют из правительственной Канцелярии.

«Только одинаковое отношение к преступлениям, разбоям и вандализму, без учёта национальности и вероисповедания тех, кто совершил эти поступки, проложит дорогу к установлению доверия и совместной жизни на Косово и Метохии», — говорится в сообщении канцелярии.

Тем не менее, самопровозглашённые косовские власти, по сути, отказываются расследовать эти преступления. Нынешнее нападение не было похоже на тайную выходку, о которой никто ничего не знал. Нападавшие действовали открыто и с применением оружия. Однако, косовская полиция не прибыла вовремя на место преступления.

Русская линия