Президент Белоруссии заявил, что «государство не будет с безразличием смотреть» на призывы некоторых клириков к революции…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто предупредил представителей различных конфессий в стране о возможных печальных последствиях в связи с попытками вмешательства некоторых клириков в политические вопросы, сообщает ИА БЕЛТА.

«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — подчеркнул белорусский лидер.

«Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в национальном вопросе в Беларуси порядок, нет проблем, и такое положение дел надо сохранить. «Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем, прежде чем поставим крест на нашей многонациональной стране», — подчеркнул глава Белоруссии.

Чрезмерная политизация и участие ряда католических и православных клириков в митингах белорусской оппозиции, действительно, наблюдается сегодня в Белоруссии. Однако, священноначалие Белорусской Православной Церкви уже призвало своих священнослужителей отказать от гражданского противостояния.

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