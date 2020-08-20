Русская линия
Сводка новостей от 20 августа 2020

ФБР США опубликовало «Протоколы сионских мудрецов»
После обвинений в антисемитизме американские спецслужбы решили удалить свою публикацию…

ФБРЛюбопытный случай произошёл в США, где Федеральное бюро расследований опубликовало в своём Twitter-аккаунте ссылку на размещённые на его сайте «Протоколы сионских мудрецов», где описывается план захвата евреями господства во всём мире. Внимание на это обратило Daily Mail, сообщает Lenta.Ru.

Ссылка на 139-страничный документ, который до этого был размещён на сайте электронной библиотеки ФБР, появилась на странице бюро в Twitter вечером в среду, 19 августа. При этом она не сопровождалась никакими комментариями со стороны ведомства. Из-за этого среди американских евреев публикация вызвала резкое недовольство.

В частности, некоторым показалось, что, размещая подобные материалы без каких-либо примечаний, ФБР фактически способствует распространению в обществе антиеврейских настроений и делает им дополнительную рекламу.

Публикацию ФБР осудили в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, где отметили, что размещать подобные документы вне какого-либо контекста недопустимо.

Позднее ФБР удалило свой пост и принесло извинения всем, кого он мог задеть. Как заявили в ведомстве, публикация была сделана посредством бота, поэтому не сопровождалась никакими комментариями. Тем не менее, скандал, вызванный этой публикацией, побудил многих американцев ознакомиться с этим произведением.

Кстати, в России «Протоколы сионских мудрецов» внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

Русская линия

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