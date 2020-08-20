В Госдуме вновь предложили отменить транспортный налог
Депутаты вернулись к идее заменить налог доходами от продажи топлива…
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову, передаёт РИА Новости.
В обращении отмечается, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объёмом двигателя.
«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — говорится в письме.
Депутат считает, что такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной — для отечественного автопрома, и просит Минфин проанализировать возможность реализации инициативы.
В свою очередь, депутат от «Единой России» Андрей Барышев предложил заменить транспортный налог доходами от продажи топлива. Автор ещё одного законопроекта отметил, что такая инициатива приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, которые связаны с развитием дорожной инфраструктуры в стране.
По словам Барышева, ранее президент России Владимир Путин и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.
В настоящее время транспортный налог в России исчисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.