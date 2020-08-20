Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову, передаёт РИА Новости.

В обращении отмечается, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объёмом двигателя.

«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — говорится в письме.

Депутат считает, что такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной — для отечественного автопрома, и просит Минфин проанализировать возможность реализации инициативы.

В свою очередь, депутат от «Единой России» Андрей Барышев предложил заменить транспортный налог доходами от продажи топлива. Автор ещё одного законопроекта отметил, что такая инициатива приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, которые связаны с развитием дорожной инфраструктуры в стране.

По словам Барышева, ранее президент России Владимир Путин и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

В настоящее время транспортный налог в России исчисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.

Русская линия