Правящий архиерей Екатеринбургской епархии издал указ о переводе насельниц захваченного женского монастыря в другие женские обители Среднего Урала…

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Насельницы Среднеуральского монастыря могут вернуться к монашескому деланию в других монастырях

Согласно решению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и Епархиального совета Екатеринбургской епархии, «в связи с захватом схимонахом Сергием (Романовым) женского монастыря в честь иконы Божией Матери „Спорительница Хлебов“ города Среднеуральска и совершением в обители кощунственных „богослужений“, и вследствие этих действий невозможностью прохождения монашеского послушания в захваченной обители, благословляется перевести насельниц женского монастыря в другие монастыри Екатеринбургской митрополии», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Таким образом, послушницы и сестры Среднеуральского монастыря переведены в Александро-Невский Ново-Тихвинский (г. Екатеринбург), Свято-Покровский (г. Верхотурье), Боголюбский (Сарсы Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Феодоровский (г. Алапаевск), Свято-Николаевский (г. Туринск), Скорбященский (г. Н. Тагил), Свято-Пантелеимоновский (г. Краснотурьинск) женский монастыри.

Насельницы, находящиеся на отдыхе (по возрасту и состоянию здоровья) переведены в Ново-Тихвинский женский монастырь, имеющий лучшую материальную базу и возможности позаботиться о них.

Как отметили в Епархиальном совете, Екатеринбургской епархией неоднократно обращалось внимание на крайне нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря. Сегодня нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния.

Послушницам и монахиням обители необходимо избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия (Романова), отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь.

Переведены в другие монастыри и священники, которые сослужат схимонаху Сергию. Они направлены в мужские обители, чтобы принести покаяние и продолжить своё служение.

В Епархиальном совете напомнили, что Среднеуральский женский монастырь — это, прежде всего, законная игуменья Варвара (Крыгина) с сестрами, временно пребывающими вне стен обители, но продолжающими молитвенное делание и являющимися чадами Русской Православной Церкви.

Русская линия