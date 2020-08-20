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Сводка новостей от 20 августа 2020

День прославления Царской семьи как отправная точка для возрождения России
В Екатеринбургской епархии сегодня отметили 20-летие прославления Святых Царственных Страстотерпцев…

Царская семья20 августа 2020 года, в день 20-летия прославления Царственных страстотерпцев — убиенных в Екатеринбурге членов семьи последнего русского Императора в уральской столице прошли памятные мероприятия. Программу подготовили Храм-Памятник на Крови, Музей святой Царской семьи и библиотека «Державная» культурно-просветительского центра «Царский» Екатеринбургской епархии, сообщает сайт Екатеринбургской митрополии.

В полдень в Храме на Крови был совершен молебен с акафистом святым Царственным страстотерпцам. Богослужение прошло в «Царской комнате» — алтаре, возведенном на месте мученической кончины Государя Николая Александровича, членов его семьи и верных подданных.

В Музей святой Царской семьи открылась обновленная экспозиция музея, посвященная годам правления и личности последнего русского Императора и членов его семьи. В экспозицию добавлено около 60 новых экспонатов. Для представителей СМИ была организована экскурсия по выставке, её провела научная сотрудница Музея святой Царской семьи Валентина Кернер, исследовательница темы канонизации святых Царственных страстотерпцев.

Также в библиотеке «Державная» открылась выставка «К 20-летию канонизации святой Царской семьи». На выставке в читальном зале библиотеки представлены книги из редкого фонда библиотеки (из коллекций Митрофорного протоиерея РПЦЗ Романа Лукьянова и российского историка Юрия Александровича Буранова), а также из основного фонда библиотеки.

О важности прославления святой Царской семьи в лике святых рассказал в представителям СМИ руководитель культурно-просветительского центра «Царский» иерей Виктор Бельских.

«Царь претерпел много страданий, он скончался в мирном духе, в любви, молился за своих врагов и убийц, тем самым он явил образ настоящего христианина, образ Божий в себе и своей семье, ведь каждый из членов Царской семьи добровольно оказался в этом месте. Хотя и у царевен была возможность выйти замуж и покинуть пределы России. Но они как чувствовали, что должны быть все вместе, должны быть друг другу опорой и поддержкой. И вот это чувствование, эта любовь к Родине, эта привязанность друг ко другу и любовь христианская — являются образом жизни, образом того, как должен жить каждый патриот, как должен жить тот человек, который любит Россию. Так нам явил царь».

«Я считаю, что дата канонизации 14 августа и прославление 20 августа является отправной точкой для возрождения нашей матушки России, для возрождения наших национальных интересов и духовности в православном мире», — сказал священник.

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