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Французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви, которого в СМИ окрестили «серым кардиналом либерализма», встретился с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он сообщил в четверг, 20 августа, в своем Instagram-аккаунте, разместив соответствующее фото, сообщает Lenta.Ru.

По словам Леви, встреча прошла в Вильнюсе. Чему была посвящена их беседа, он не уточнил. Организатор революций отметил, что был потрясен встречей с Тихановской, назвав её лицом белорусских революционеров и оппозиционеркой «тирану Лукашенко».

Леви известен своей поддержкой либеральных ценностей и революционных движений в различных странах. В частности, в 1999 году он призывал страны НАТО поддержать «Армию освобождения Косова» и начать бомбардировку Югославии, а также оказать содействие президенту Масхадову и чеченским боевикам. Кроме того, французский журналист поддерживал «революцию роз» в Грузии в 2003-м и Евромайдан на Украине в 2014-м.

Также Леви принимал участие в событиях «арабской весны», выступая против ливийского лидера Муаммара Каддафи, и предлагал расправиться с режимом президента Башара Асада в Сирии по ливийскому сценарию.

11 августа Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей. Но то, что она встретилась в Вильнюсе с Леви может говорить о том, что оппозиционеры намерены прийти к власти в Белоруссии революционным путём и свергнуть Лукашенко при помощи улицы.

Русская линия