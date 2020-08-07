Патриарх Антиохийский Иоанн Х посетил столицу Ливана, значительная часть которой была разрушена 4 августа в результате взрыва в местном порту, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

Среди зданий, пострадавших от взрывной волны, оказалась и православная Бейрутская митрополия, расположенная менее чем в километре от эпицентра взрыва.

В ходе общения с журналистами Патриарх Иоанн, в частности, заявил:

«Бейрут в нашем сердце. Через владыку Илию (митрополита Бейрутского Илию (Ауди) мы передаем мир всему Бейруту и всем его жителям. Мы — одна семья.

Многие Православные Церкви связались с нами, чтобы выразить свою любовь и благие пожелания. Напрямую с нами также связались два государства — Россия и Греция, — предпринявшие конкретные шаги.

Мы находимся рядом с митрополитом Илией и нашими людьми в Бейруте. Мы вспоминаем всех тех, кто потерял жизнь, кто ранен, кто пропал без вести, и всех пострадавших.

Бейрут — символ мира и культуры. И мы крепко стоим здесь, словно ливанские кедры, — вне зависимости от всех трудностей и страданий".

В ходе своего визита в ливанскую столицу Патриарх Иоанн, резиденция которого находится в Дамаске, также посетил маронитскую архиепископию Бейрута и православную больницу св. Георгия.

Русская линия