Русская линия
Сводка новостей от 7 августа 2020

Антиохийский Патриарх Иоанн посетил Бейрут
Глава Антиохийского Патриархата выразил особую благодарность России и Греции, пришедшим на помощь Ливану…

Антиохийский Патриарх ИоаннПатриарх Антиохийский Иоанн Х посетил столицу Ливана, значительная часть которой была разрушена 4 августа в результате взрыва в местном порту, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

Среди зданий, пострадавших от взрывной волны, оказалась и православная Бейрутская митрополия, расположенная менее чем в километре от эпицентра взрыва.

В ходе общения с журналистами Патриарх Иоанн, в частности, заявил:

«Бейрут в нашем сердце. Через владыку Илию (митрополита Бейрутского Илию (Ауди) мы передаем мир всему Бейруту и всем его жителям. Мы — одна семья.

Многие Православные Церкви связались с нами, чтобы выразить свою любовь и благие пожелания. Напрямую с нами также связались два государства — Россия и Греция, — предпринявшие конкретные шаги.

Мы находимся рядом с митрополитом Илией и нашими людьми в Бейруте. Мы вспоминаем всех тех, кто потерял жизнь, кто ранен, кто пропал без вести, и всех пострадавших.

Бейрут — символ мира и культуры. И мы крепко стоим здесь, словно ливанские кедры, — вне зависимости от всех трудностей и страданий".

В ходе своего визита в ливанскую столицу Патриарх Иоанн, резиденция которого находится в Дамаске, также посетил маронитскую архиепископию Бейрута и православную больницу св. Георгия.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Антироссийским эскападам Минска конец. Путин позвонил Лукашенко
Президенты России и Белоруссии решили урегулировать ситуацию с задержанием в Минске 33 российских граждан «в духе взаимопонимания»...

Владимир Зеленский: Киево-Печерская Лавра остаётся в пользовании Украинской Православной Церкви
Президент Украины заявил, что у него нет полномочий менять принадлежность Лавры...

Антиохийский Патриарх Иоанн посетил Бейрут
Глава Антиохийского Патриархата выразил особую благодарность России и Греции, пришедшим на помощь Ливану...

В Берлине обвинили Вашингтон в применении «методов Дикого Запада»
Немецкие политики потребовали от правительства Германии решительно ответить на «попытки шантажа» со стороны американцев относительно «Северного потока-2»...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобных Макария Унженского и Христофора Сольвычегодского, мы вспоминаем русского поэта А.А.Блока и генерала А.И.Деникина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика