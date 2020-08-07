Президенты России и Белоруссии решили урегулировать ситуацию с задержанием в Минске 33 российских граждан «в духе взаимопонимания»…

Судя по всему, больше громких и откровенно антироссийских заявлений со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, не будет. Во всяком случае, пока.

Всё последнее время Лукашенко не мог дозвониться до Кремля, а потому серьёзно нервничал и делал всё более громкие заявления, чтобы привлечь внимание президента России. У Лукашенко на носу выборы, от которых буквально зависит его судьба, а потому он переживал, что Москва поддержит оппозицию.

Но вот, наконец, Владимир Путин решил позвонить своему белорусскому коллеге. О чём и на каких тонах состоялся их разговор, можно только догадываться, но итог озвучен один — Минск и Москва решили примириться, и можно ожидать, что вскоре белорусские власти отпустят арестованных российских граждан.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — заявили в Кремле.

Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке, добавили в Администрации Президента РФ.

В свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера подчеркнули, что глава государства стремится «самым серьезным образом разобраться» в ситуации, сообщает РИА Новости.

«Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», — заключили в Минске.

Русская линия