Немецкие политики потребовали от правительства Германии решительно ответить на «попытки шантажа» со стороны американцев относительно «Северного потока-2»…

Письмо трёх американских сенаторов, выступивших с угрозами юридических и экономических санкций против немецкого порта Мукран за логистическую поддержку строителям газопровода «Северный поток — 2», вызвало резкую реакцию в Германии, сообщает «Немецкая волна».

«Письмо составлено в неоимпериалистической манере, и оно является тяжёлым бременем для трансатлантических отношений», — заявил исполнительный секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (SPD) в бундестаге Карстен Шнайдер в интервью DW в пятницу, 7 августа.

По словам политика, «Северный поток — 2» необходим для диверсификации энергоснабжения Германии и постепенного отказа от атомной и угольной энергетики. «США движимы исключительно экономическим интересом — протолкнуть свой грязный сжиженный газ на европейский рынок», — уверен политик.

Шнайдер считает, что в рамках председательства Германии в Евросоюзе федеральное правительство должно взять на себя инициативу по укреплению европейской санкционной устойчивости. «Это включает в себя новые подходы к поддержке европейских компаний, пострадавших от санкций, вплоть до исков в судах США, а также обдумывание разумных ответных санкций, чтобы целенаправленно ударить по американским экспортерам», — заявил Шнайдер.

Глава правительства федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, на территории которой находится порт Мукран, назвала угрозы американских сенаторов «абсолютно неприемлемыми». «Германия может сама решать, откуда и по какому пути получать энергию», — заявила она. По словам политика, руководство земли Мекленбург — Передняя Померания твердо привержено строительству газопровода, и она ожидает, что федеральное правительство «решительно ответит на попытку шантажа».

Бывший федеральный министр экологии Юрген Триттин, представляющий партию «Союз-90"/"зеленые» оценил угрозы санкций как «объявление экономической войны». «Вмешательство в суверенитет Германии и Евросоюза достигло невиданной агрессивности, которую нельзя оставить без ответа», — заявил он агентству Dpa.

По словам политика, фирмы, занимающиеся реализацией проекта газопровода, нуждаются в защите от применяемых Вашингтоном «методов Дикого Запада». Триттин считает, что в качества ответа на такое поведение США Германия и ЕС могут подготовить собственные санкции против американского сжиженного газа.

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