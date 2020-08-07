Президент Украины заявил, что у него нет полномочий менять принадлежность Лавры…

6 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/94 164-эп о судьбе Киево-Печерской лавры и отметил, что святыня остаётся в пользовании Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Petition.president.gov.ua.

Президент Украины напомнил, что Киево-Печерскую Лавра была передана в безвозмездное пользование Украинской Православной Церкви, и поэтому она остаётся в пользовании канонической Церкви.

«Распоряжением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 года № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11, и по ул. Лаврской, 15, в Киеве согласно определенному перечню переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви», — отметил он.

Управление объектами государственной собственности, как отмечено в ответе В. Зеленского на петицию, возложено на Кабинет Министров Украины согласно Конституции (пункт 5 статьи 116) и ч. 1 ст. 20 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Относительно отклонения петиции № 22/92 966-эп, в которой националисты требовали передать Лавру «ПЦУ», глава государства отметил, что на эту электронную петицию ранее им уже был дан ответ. В. Зеленский тогда сообщил, что объектами государственной собственности управляет Кабинет Министров Украины.

Напомним, что по состоянию на 20 июля 2020 года петиция № 22/94 164-эп «Оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской Православной Церкви и отклонить петицию № 22/92 966-эп» уже набрала 25 155 подписей. Авторы петиции обратились к Президенту Украины с просьбой оставить Киево-Печерскую Лавру в пользовании УПЦ и отклонить петицию № 22/92 966-эп о передаче обители «ПЦУ», поскольку она «не только вводит в заблуждение её непосредственного адресата — Президента Украины и тех людей, которые будут её поддерживать, но и направлена на разжигание межконфессионального конфликта на основании искаженных фактов и собственных домыслов автора».

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