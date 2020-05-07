С 7 мая в Иерусалиме возобновляют работу торговые центры, рынки и спортивные залы. 5 мая «для занятия спортом» были открыты пляжи…

4 мая 2020 года власти Израиля приняли решение, что в целях недопущения экономического кризиса в стране, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, с 7 мая в Израиле возобновляют работу торговые центры, рынки и спортивные залы, сообщает NEWSru.co.il.

При этом остаются в силе только главные требования карантина: соблюдать «социальную дистанцию» (2 метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв. м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено.

Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований будут следить полицейские и муниципальные инспекторы.

Согласно распоряжениям правительства, с 5 мая на пляжах и в море находиться можно, но исключительно для занятий спортом. Министерство здравоохранения уточнило, что речь идет о «признанных» видах спорта. Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман дал некоторые пояснения по этому поводу. По его словам, всеми морскими видами спорта можно заниматься только в отведённых для этого специальных местах. В частности, для занятий серфингом, дайвингом или парусными видами спорта разрешено выходить в море в рамках занятий в соответствующих клубах и только на тех участках побережья, где действуют эти клубы.

Майор Зингерман подчеркнул, что полиция продолжает следить за соблюдением правил карантина, в том числе на пляжах. Вместе с полицией контроль над ситуацией на пляжах осуществляют муниципальные инспекторы, которые тоже имеют право штрафовать нарушителей.

В отличие от властей многих стран, которые не информируют население о том, когда будут отменены те или иные ограничения, власти Израиля официально опубликовали график дальнейших послаблений в режиме карантина:

10 мая

Откроются детские сады. Открытие яслей и детских садов до трех лет остается под вопросом;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 50 человек.

17 мая

Откроются музеи и галереи;

Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами не более 20 человек.

31 мая

Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;

Будут открыты парки и детские площадки;

Начнут работать бассейны;

Возобновятся спортивные состязания без зрителей;

Возобновится работа высших учебных заведений;

Возможно открытие ресторанов.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;

Будут открыты театры и кинотеатры;

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

При этом еврейские власти предупреждают, что в любой момент Израиль может вернуться к жёсткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

— При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

— Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

— При наличии 250 больных в тяжёлом состоянии.

Русская линия