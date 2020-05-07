Израиль справился с коронавирусом и выходит из режима самоизоляции
С 7 мая в Иерусалиме возобновляют работу торговые центры, рынки и спортивные залы. 5 мая «для занятия спортом» были открыты пляжи…
4 мая 2020 года власти Израиля приняли решение, что в целях недопущения экономического кризиса в стране, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, с 7 мая в Израиле возобновляют работу торговые центры, рынки и спортивные залы, сообщает NEWSru.co.il.
При этом остаются в силе только главные требования карантина: соблюдать «социальную дистанцию» (2 метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены.
Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв. м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено.
Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований будут следить полицейские и муниципальные инспекторы.
Согласно распоряжениям правительства, с 5 мая на пляжах и в море находиться можно, но исключительно для занятий спортом. Министерство здравоохранения уточнило, что речь идет о «признанных» видах спорта. Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман дал некоторые пояснения по этому поводу. По его словам, всеми морскими видами спорта можно заниматься только в отведённых для этого специальных местах. В частности, для занятий серфингом, дайвингом или парусными видами спорта разрешено выходить в море в рамках занятий в соответствующих клубах и только на тех участках побережья, где действуют эти клубы.
Майор Зингерман подчеркнул, что полиция продолжает следить за соблюдением правил карантина, в том числе на пляжах. Вместе с полицией контроль над ситуацией на пляжах осуществляют муниципальные инспекторы, которые тоже имеют право штрафовать нарушителей.
В отличие от властей многих стран, которые не информируют население о том, когда будут отменены те или иные ограничения, власти Израиля официально опубликовали график дальнейших послаблений в режиме карантина:
10 мая
Откроются детские сады. Открытие яслей и детских садов до трех лет остается под вопросом;
Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 50 человек.
17 мая
Откроются музеи и галереи;
Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами не более 20 человек.
31 мая
Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;
Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;
Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;
Будут открыты парки и детские площадки;
Начнут работать бассейны;
Возобновятся спортивные состязания без зрителей;
Возобновится работа высших учебных заведений;
Возможно открытие ресторанов.
14 июня
Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;
Будут открыты театры и кинотеатры;
Частично возобновится коммерческое авиасообщение.
При этом еврейские власти предупреждают, что в любой момент Израиль может вернуться к жёсткому карантину. Это может произойти в трех случаях:
— При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.
— Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.