«Мы — единый народ. Мы все — православные христиане, и мы живём на одной земле»

Знаменитые украинские боксёры, олимпийские и мировые чемпионы Василий Ломачено и Александр Усик стали героями документального фильма «Здравствуй брат, Христос воскресе!», снятого трудами братии Корсунской пустыни Ливенской епархии Орловской митрополии Русской Православной Церкви и Киево-Печерской Лавры Украинской Православной Церкви. Спортсмены из Украины и России поздравили зрителей с Пасхой и рассказали об единстве нашей веры и народов, сообщает МК.Ru.

Фильм был опубликован к Пасхе Христовой на YouTube-канале Корсунской пустыни. Главными героями фильма стали знаменитые украинские боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик. В описании ролика сказано, что фильм «рассказывает о вере и дружбе украинских чемпионов и российских спортсменов».

С российской стороны в фильме снялись боец Алексей Назаров и мастер спорта по боксу Александр Трубников.

Ломаченко в одном из эпизодов говорит, что будет общаться с россиянами, несмотря ни на что:

«Я просто не могу перестать общаться с ними из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове. По сути, мы — один народ. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Я всё время думал о том, что мы — единый народ. Мы все — православные христиане, и мы живём на одной земле. Сегодня нам пытаются подменить принципы и веру».

Усик поддержал мнение партнёра по сборной, заявив, что ему неважно «какой национальности человек»:

«Если я дружу с человеком из Москвы, из Челябинска, из Лондона, из Львова, для меня они являются друзьями и людьми. В первую очередь я общаюсь с человеком, и мне не важно, какой он национальности, или в каком он городе живёт. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я так же к нему отношусь. С ребятами, которые живут в Москве, мы тренировались и пили чай с одной чашки, и ели кашу с одной миски, когда маленькими были. А сейчас кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить».

Украинские националисты крайне негативно отреагировали на премьеру данного фильма и уже внесли имена украинских боксёров в свой «чёрный список». «Повторяя кремлёвские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины», — заявляют националисты.

Русская линия