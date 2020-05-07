Основатель Свято-Введенского монастыря в Иваново и духовник Братства «Радонеж» отошёл ко Господу в больнице, причастившись Святых Христовых Таин…

7 мая 2020 года на 82-м году жизни преставился ко Господу основатель и духовник Свято-Введенского монастыря в Иваново, духовник Братства «Радонеж» архимандрит Амвросий (Юрасов), сообщает радио «Радонеж».

«Несколько дней архимандрит Амвросий находился в 4-й горбольнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Утром 7 мая батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался», — сказано в сообщении на странице отца Амвросия в Фейсбуке.

Братство «Радонеж», духовно окормлявшееся отцом Амвросием, уже выразило глубокие соболезнования сестрам Введенской обители в Иваново и всем духовным чадам батюшки.

Отец Амвросий восприял крест пастырства в годы, когда необходимо было обладать мужеством и решимостью, чтобы исповедовать веру пред лицом торжествующего безбожия. Слова «вера», «покаяние» были тогда непонятными многим. И проповедь батюшки привела ко Христу путём покаяния уже в то время тысячи людей.

Когда Церковь в нашей стране обрела свободу проповеди, отец Амвросий посвятил себя устроению монастырской жизни в основанной им обители и проповеди веры и покаяния в радиобеседах, книгах и выступлениях в печати,. Беседы батюшки в эфире радио «Радонеж» и ответы на вопросы для многих стали источником научения христианской жизни и руководством в скорбях и трудностях.

Царствие Небесное, вечный покой отцу Амвросию! Отрадно, что батюшка отошёл ко Богу так, как и полагается православному христианину, причастившись Святых Христовых Таин.

Архимандрит Амвросий (в миру Александр Игнатьевич Юрасов) родился 8 сентября 1938 года в селе Огни (Алтайский край) в многодетной крестьянской религиозной семье. Отец погиб на фронте в первые дни Великой Отечественной войны; мать перед смертью приняла великую схиму.

Работал на шахте, служил в армии, занимался боксом.

В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию.

8 октября 1968 года был зачислен послушником Троице-Сергиевой лавры.

6 декабря 1968 года был пострижен в монашество с наречением имени Амвросий в честь святителя Амвросия Медиоланского в Троице-Сергиевой лавре.

19 декабря 1968 года в Троице-Сергиевой лавре был рукоположён в сан иеродиакона.

21 мая 1969 года в Троице-Сергиевой лавре был рукоположён в сан иеромонаха. Служил в Лавре.

В 1970 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1975 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Баптизм в России: история и разбор вероучения».

В 1976 году по благословению своего духовника архимандрита Наума (Байбородина) был переведён в Почаевскую лавру, где был возведён в сан игумена. В 1981 году, когда возникла угроза закрытия Почаевской лавры, ушёл на время в Кавказские горы, близ Сухуми. Затем жил в Бийске, Барнауле, Алма-Ате, Чимкенте, Ташкенте, Джамбае и Джамбуле.

В августе 1983 года епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Щуровым) был принят в Ивановскую епархию. Первый приход был в отдалённом малонаселённом селе Жарки. В Жарках зародилось братство «Радонеж»: духовные чада из Москвы проводили в Жарках немало времени, они были полны сил и желания послужить Господу и получили благословение на создание в Москве радиостанции и православной гимназии.

В ноябре 1985 года переведён в храм иконы Божией Матери «Знамение» в селе Красном близ Палеха.

В декабре 1986 года переведён в Преображенский собор в Иванове с возведением в сан архимандрита.

Весной 1990 года был назначен настоятелем возвращённого епархии Введенского храма в Иванове, приход которого указом Патриарха Алексия II от 27 марта 1991 года был обращён во Введенский женский монастырь. По собственному признанию, «среди моих знакомых и чад многие хотели бы спасти свою душу в иноческом чине — создать монастырь, чтобы посвятить жизнь Господу. Когда мы получили монастырь, они приехали, и уже вскоре в храме пел хор. Потихонечку нас стало больше 200 человек».

С 1995 года — редактор монастырской газеты «Слово утешения».

С 1996 года — ответственный по Ивановской епархии за духовное окормление подследственных и осуждённых.

С 1997 года — сопредседатель епархиальной комиссии по канонизации.

С 1998 года — член правления Всероссийского общества «Духовное возрождение», занимающегося духовным окормлением и трудоустройством заключённых исправительно-трудовых колоний.

В начале 2006 года архимандрит Амвросий был назначен настоятелем строящегося Вознесенского собора в Иванове.

22 декабря 2011 года принят в члены Союза писателей России.

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