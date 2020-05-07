Русская линия
Сводка новостей от 7 мая 2020

Геннадий Онищенко: «Делать фетиш из самоизоляции — это безумие, всю планету остановить нельзя»
Бывший главный санитарный врач России заявил, что принцип «прячься от инфекции» является крайне дорогостоящим и неоправданным вариантом борьбы с эпидемией…

Геннадий ОнищенкоПервый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил с критикой режима самоизоляции как некого безумного фетиша, который якобы может спасти страну от эпидемии, сообщает телеканал «Царьград».

Парламентарий подчеркнул, что ужесточать карантинные меры в России не следует. Онищенко считает, что люди должны работать.

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — отметил Онищенко в эфире НСН.

Он также призвал не переоценивать эффект самоизоляции. «Делать фетиш из самоизоляции — это безумие, всю планету остановить нельзя. Если всё остановить, не нужны ни профессиональные медицинские службы, ни наука», — пояснил политик.

По мнению парламентария, принцип «прячься от инфекции» является крайне дорогостоящим вариантом борьбы с пандемией, которым никто не пользовался даже в древности. Кроме того, за последнее время эксперты многое узнали о новом вирусе.

Как считает Онищенко, у медиков пока нет оснований считать, что переболевшие не получают иммунитет к коронавирусу. Также известны основные группы риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями) и предельно чётко видны проблемы, которые связаны с массовыми мероприятиями.

Русская линия

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Геннадий Онищенко: «Делать фетиш из самоизоляции — это безумие, всю планету остановить нельзя»
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