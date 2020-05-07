Мэр Москвы Сергей Собянин, в последние месяцы неожиданно превратившийся едва ли ни в главное медийное лицо во всей России, сегодня принял весьма рискованное для себя решение и продлил режим ограничений в столице до 31 мая, сообщает Интерфакс.

С политической точки зрения пандемия для Собянина оказалась самым хорошим временем. Благодаря ей имя градоначальника постоянно находится на первых страницах всех СМИ, а при добровольном уходе президента Путина в тень и болезни Мишустина именно мэр Москвы фактически взял на себя роль главного борца с коронавирусом на территории всей России. Все остальные губернаторы по большей части лишь копируют действия московских чиновников. Таким образом, тон жизни всей России сегодня задаёт именно Собянин.

Однако, коронавирусная слава столичного градоначальника может дорого обойтись ему в будущем. Причин тут множество. Начиная с того, что после спада коронавируса Путин постарается максимально быстро и эффектно вернуться в реальную политику, а это значит, что Собянина если не подвинут, то задвинут подальше — это точно. Какие для этого будут использованы приёмы, гадать не будем, но хотелось бы верить, что до уголовных дел всё же не дойдёт (хоть многие и подозревают московских чиновников в непрозрачности принятия решений по распределению и освоению «коронавирусных денег»).

Кроме того, следует учитывать, что москвичи, которые из-за ограничений собянинской команды вынуждены были сидеть дома без работы и сводить концы с концами (а тысячи из них потеряли не только деньги, но и бизнес), обязательно вспомнят Собянину «всё хорошее». А ведь среди тех, кто разорился, в Москве точно будет немало весьма влиятельных людей.

Следует также учитывать, что, сколько бы московские власти не продляли карантин, сегодня уже становится ясно, что остановить распространение вируса им всё равно не удастся, и как говорят медики, «нам придётся жить с коронавирусом ещё долгое время». А это означает, что спустя какое-то время москвичи начнут задавать чиновникам вполне конкретные и весьма неудобные вопросы, наподобие того, стоило ли вообще вводить в столице столь жёсткий карантин и лишать всех заработка, если вирус так и не удалось купировать?

Однако, всё это будет точно после 31 мая, а пока Собянин заявил, что до этой даты в Москве продляется режим самоизоляции, то есть все закрытые сейчас предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта работать не будут. Кроме того, с 12 мая москвичи должны будут под страхом штрафа носить в транспорте и других общественных местах медицинскую маску и перчатки. Кстати, власти уже планируют продавать их на входах в метрополитен.

Русская линия