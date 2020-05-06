Русская линия
Сводка новостей от 6 мая 2020

В Москве с 12 мая возобновят работу все промышленные предприятия и строительные компании
В то же время предприятия сферы услуг продолжат оставаться закрытыми, заявил мэр Сергей Собянин…

Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой о возможности смягчения ограничительных мер, но решил, что в первую очередь в Москве возобновят работу все промышленные предприятия и строительные компании, сообщает ТАСС.

«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это даёт нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — сказал Собянин.

Мэр Москвы назвал подобное решение важным как для экономики города, так и для экономики страны в целом, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и других.

По словам Собянина, также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил он.

Однако, остаётся совершенно непонятно, каким образом должен выживать в этих условиях весь средний и малый бизнес в столице (фактически вся сфера обслуживания и торговли промтоварами). Если московские власти надеются, что такими мерами они смогут успокоить москвичей, то они жестоко ошибаются. Разрешение на работу промышленности — дело правильное, но это способно лишь подлить масла в огонь. Тысячи разоряющихся из-за карантина компаний и сотни тысяч увольняемых по этой причине сотрудников этих компаний вряд ли с пониманием отнесутся к столь ничтожным шагам мэра Москвы.

Русская линия

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В Москве с 12 мая возобновят работу все промышленные предприятия и строительные компании
В то же время предприятия сферы услуг продолжат оставаться закрытыми, заявил мэр Сергей Собянин...

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