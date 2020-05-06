Протоиерей Николай Балашов: «Сохрани Бог всех нас от того, чтобы был освящён православный храм с изображением душегуба, гонителя Церкви, на руках которого — кровь святых»

Заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, который в настоящее время находится на самоизоляции в связи с заражением коронавирусом, посчитал своим «долгом совести» выразить личное мнение о том, что в главном соборе Вооружённых сил России в Москве планируется изобразить мозаичное изображение Сталина.

Как и Владимир Легойда, отец Николай считает недопустимым прославлять безбожников и гонителей Церкви в стенах храма.

«Сохрани Бог всех нас от того, чтобы был освящён православный храм с изображением душегуба, гонителя Церкви, на руках которого — кровь святых. Молюсь о том, чтобы такого не случилось. И верю: Господь не попустит такого попрания памяти новомучеников, такого поражения Церкви, стыда для христиан. У Него найдётся способ. На Тя, Господи, уповахом; да не постыдимся вовеки», — написал зампред ОВЦС МП на своей странице в Фейсбуке.

В ответ на это глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который один из немногих в Церкви, кто настаивает на изображении Сталина, заявил, что считает высказывание отца Николая «по-пастырски неосмотрительным».

«Я думаю, что из-за одного изображения Сталина так высказываться о Главном воинском Храме — по-пастырски неосмотрительно. Тем более, в преддверии Победы. О Сталине спорить и принимать решения — другое дело. Но говорить, что Храм не должен быть Освящён — это звучит оскорбительно для очень многих миллионов людей, военных и не только, для которых этот Храм — Символ победы наших предков в Великой Отечественной войне. Я не спорю, есть тема. И не только это придётся доработать. Но с грязной водой нельзя выплёскивать ребёнка!», — заявил о. Л. Калинин.

Будем надеяться, что тему Сталина в соборе, действительно, «доработают», и его изображение из храма будет убрано, чтобы не попирать память Новомучеников Церкви Русской.

Русская линия