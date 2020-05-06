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Сводка новостей от 6 мая 2020

Отошёл ко Господу игумен Тихон (Барсуков)
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии скончался на 66-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией…

Игумен Тихон (Барсуков)6 мая 2020 года, на 66-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков), сообщает Патриархия.Ru.

Игумен Тихон (в миру Александр Яковлевич Барсуков) родился на Алтае 11 ноября 1954 года. После окончания средней школы обучался в Алтайском государственном медицинском университете. Окончив в 1979 году университет, шесть лет работал в медико-санитарном отделе № 27 3-го Главного управления Минздрава СССР. В 1987 году окончил клиническую ординатуру в Москве и был принят на работу в Центральную клиническую больницу восстановительного лечения при Федеральном медико-биологическом агентстве России.

Работая в московской больнице, принял таинство Крещения в возрасте 37 лет в храме Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня п. Андреевка Московской области.

В марте 1996 года был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру. 17 апреля 1997 года в Троицком соборе лавры наместником обители архимандритом Феогностом пострижен в монашество с наречением имени Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

25 января 1998 года епископом Бронницким Тихоном рукоположен во иеродиакона в храме Всех святых на Соколе г. Москвы. В день престольного праздника храма в том же году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II рукоположен во иеромонаха.

В Пасхальные дни 2010 года возведен в сан игумена, в 2011 году награжден правом ношения палицы, в 2018 году — креста с украшениями.

За усердные труды на благо Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Алексий II в 2004 году наградил иеромонаха Тихона Патриаршей грамотой. Подобной грамотой наградил отца Тихона и Патриарх Кирилл в 2014 году к 60-летнему юбилею. В том же году он был награжден Патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».

В монастыре исполнял послушание главного врача Лавры и Московской духовной академии. Каждый насельник Лавры и студент МДА мог обратиться за помощью к отцу Тихону, и помощь незамедлительно оказывалась. Часто, уже заполночь, в кабинете отца Тихона горел свет, и он до утра детально разбирал и изучал выписки и эпикризы больных. Многие братия и студенты отмечали в отце Тихоне безмерно любящее сердце, что сказывалось на заботе о каждом брате, которого постиг телесный недуг. Когда студент или брат Лавры находился на госпитализации вне стен монастыря, отец Тихон старался навестить болящих и там.

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Отошёл ко Господу игумен Тихон (Барсуков)
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии скончался на 66-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией...

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