Глава ведомства Анна Попова заявила, что снятие карантина в России будет проводиться в три этапа…

О том, что россияне и российская экономика просто не смогут пережить ещё один месяц «нерабочих дней с сохранением зарплаты», всем уже понятно без громких заявлений экономистов. А потому, несмотря на продолжающиеся рапорты Роспотребнадзора о всё новых заразившихся коронавирусом, в этом ведомстве, судя по всему, начали готовиться к сдаче чрезвычайных полномочий и снятию карантина.

Надо сказать, что всё последнее время глава ведомства Анна Попова, наряду с мэром Москвы Сергеем Собяниным, всеми способами старались запугать россиян возможным ужесточением введённого ими карантинного режима. Цель этих «страшилок» состояла в том, чтобы удержать как можно большее число россиян в квартирах.

Однако, месяц нахождения в четырёх стенах сделал российских граждан маловосприимчивыми к собянинским и поповским угрозам. И если Собянину и Поповой дадут возможность продлить карантин ещё на месяц, в Москву и Подмосковье, скорее всего, придётся вводить войска. Только так чиновники смогут добиться того, чтобы горожане перестали нарушать карантин и оставались дома.

Думается, таких полномочий ни Собянин, ни Попова уже не получат. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в настоящее время власти готовятся ввести обязательный масочный режим по всей России. Казалось бы, это ужесточение ограничений, но на самом деле подготовка к его смягчению. Ведь, если россияне сидят дома, то зачем их обязывать носить маски в общественных местах, которые в большинстве своём закрыты?

Бросается также в глаза, что в российских СМИ в последнее время всё чаще стали появляться заявления медицинских чиновников, которые признаются, что остановить распространение коронавируса в принципе невозможно. Во всяком случае, до тех пор пока у россиян не выработается общественный иммунитет, то есть коронавирусом не переболеет хотя бы 60% населения.

Таким образом, введение карантина во многом было необходимо только для того, чтобы дать чиновникам время развернуть в России как можно больше коечных мест, которые они раньше так активно уничтожали в результате всевозможных медицинских реформ. Сейчас коек уже достаточно и теперь важно не допустить, чтобы россияне начали голодать, ведь многие сейчас живут в долг или тратят свои последние сбережения.

Кроме того, всевозможные «медицинские эксперты» уже прогнозируют вторую волну распространения коронавируса и держать россиян взаперти до её прихода просто опасно. Властям разумнее воспользоваться летом, чтобы дать людям хоть немного передохнуть и подышать тёплым летним воздухом.

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявила, что ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, и в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. А это значит, что приходит время снимать ограничения.

По словам чиновницы, принимая решение о снятии ограничений, необходимо оценивать темпы роста COVID-19 в РФ, наличие свободного коечного фонда и охват тестирования населения. Глава Роспотребназора сообщила также, что на первом этапе люди смогут гулять на улице с детьми и заниматься физкультурой на открытом воздухе, магазины должны работать с соблюдением дистанции между покупателями, сообщают Вести.Ru.

Второй этап, по информации Поповой, допускает прогулки на улице со всеми членами семьи, открываются школы и вузы, начинают работать торговые центры — с соблюдением необходимых санитарных правил.

На третьем этапе, открывает доступ в парки и скверы — с соблюдением необходимой дистанции между гуляющими, начинают работать отели и предприятия общественного питания.

Она подчеркнула, что введение масочного режима в 68 регионах страны позволяет снизить темпы роста заболевших.

Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации.

Русская линия