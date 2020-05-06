Правовое управление РПЦ посоветовало настоятелям храмов при отсутствии средств на оплату труда работникам отправлять их в отпуск за свой счёт, переводить на режим неполного рабочего дня или увольнять…

В Московской Патриархии честно рассказали, что для россиян означают «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

В связи с решением Святейшего Патриарха Кирилла об отказе в допуске в храмы в Москве и Московской области верующих прихожан у настоятелей большинства приходов в столице и области возникли серьёзные финансовые проблемы, и теперь некоторые из них не имеют возможности выплачивать зарплату даже незначительному числу служащих.

Об этой проблеме настоятели проинформировали Правовое управление Московской Патриархии, в результате чего 5 мая 2020 года на сайте Русской Православной Церкви были опубликованы рекомендации, как поступать в том или ином случае.

Вопрос: Ввиду установленных государственными органами ограничительных мер, резко сократился объем пожертвований граждан на религиозную деятельность, что повлекло существенные трудности с выплатой заработной платы работникам приходов. Как поступить в сложившейся ситуации?

Ответ: В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, от 2 апреля 2020 г. № 239 и от 28 апреля 2020 № 294 дни с 30 марта по 11 мая 2020 г. включительно объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Выплата жалования церковным работникам, несущим самоотверженное служение в монастырях, на приходах и в других канонических подразделениях Московского Патриархата, является обязанностью религиозных организаций Русской Православной Церкви как работодателей.

Вместе с тем, поскольку источником финансирования деятельности религиозных организаций являются добровольные пожертвования верующих, а в связи с приостановлением доступа граждан в храмы в рамках ограничительных мер, установленных государственными органами, поступление таковых пожертвований либо существенно снизилось, либо прекратилось, уже возникают и могут возникнуть ситуации, когда религиозные организации Русской Православной Церкви не будут иметь средств для оплаты труда работников.

Такие ситуации требуют правового урегулирования. Предлагаются следующие варианты решения. При этом руководители религиозных организаций должны прикладывать максимальные усилия для сохранения сформировавшегося штата сотрудников.

Вариант № 1. Оформлять работникам отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ.

Такой отпуск предоставляется по заявлению работника и оформляется приказом (распоряжением) работодателя. За время отпуска без сохранения заработной платы за работником сохраняется место работы (должность).

Справочно: Если отпуск без сохранения зарплаты превышает 14 дней, работодатель не обязан предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 121 ТК РФ).

Вариант № 2 (при возможности хотя бы частично оплатить труд). По соглашению с работниками переводить их на режим неполного рабочего времени с пропорциональным уменьшением заработной платы (ст. 93 ТК РФ).

Согласно ст. 345 ТК РФ режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях, определяется с учетом установленной нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю), исходя из режима осуществления обрядов или иной деятельности религиозной организации, определенной ее внутренними установлениями.

Согласно ст. 93 ТК РФ по соглашению сторон трудового договора работнику может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

Изменение режима рабочего времени оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (примерная форма дополнительного соглашения — см. приложение № 1).

Вариант № 3. Если иные возможности исчерпаны, прекращать трудовые договоры по соглашению сторон или на основании п. 7) ст. 83 ТК РФ.

Справочно: Согласно п. 7) ст. 83 ТК РФ трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: «..7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации».

В качестве обстоятельства, препятствующего продолжению трудовых отношений, может выступать признанная постановлением Правительства Российской Федерации № 285 от 14.03.20 (со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения) пандемия новой короновирусной инфекции, повлекшая отсутствие у работодателя возможности исполнить свои обязательства по трудовому договору в части выплаты работнику заработной платы и, тем самым, препятствующая продолжению трудовых отношений (ст. 56 ТК РФ).

После расторжения трудового договора с работником возможно заключение с ним договора о добровольческой (волонтерской) деятельности на безвозмездной основе или с выплатой поощрения (ст. 17.1 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»). Данный договор может предусматривать возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера) на питание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности (примерная форма договора — см. приложение № 2).

Для получения дополнительных пояснений можно обращаться в Правовое управление Московской Патриархии по телефону: 8 (495) 952-20-38 или по электронной почте: pravo@patriarchia.ru.

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