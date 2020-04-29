29 апреля 2020 года, на 84-м году жизни, после тяжёлой болезни отошёл ко Господу настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском г. Москвы, духовник Западного викариатства и Московской городской епархии протоиерей Георгий Бреев, сообщает Патриархия.Ru.

Отец Георгий был госпитализирован в начале апреля с двусторонней пневмонией. Два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. По словам его сына, Николая Бреева, последнее время состояние отца Георгия было очень тяжелым, несколько дней он находился на ИВЛ в состоянии искусственной комы. Также была госпитализирована матушка Наталия, супруга отца Георгия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной отца Георгия:

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине протоиерея Георгия Бреева. Его уход — тяжелая утрата для всех нас.

Вся жизнь почившего была деятельным исполнением заповеди Спасителя о любви к Богу и ближним, образцом верности пастырскому долгу и горячей преданности Церкви Христовой. Получив богословское образование в Московских духовных школах, он напитал свой ум знаниями святоотеческого учения и укрепил сердце общением с известными и почитаемыми народом пастырями, восприняв от них лучшие традиции душепопечения.

Более 20 лет отец Георгий нес послушание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где стяжал уважение собратьев-клириков и искреннюю любовь прихожан. В годы наступившего духовного возрождения почившему священнослужителю было доверено ответственное дело по воссозданию приходской жизни сначала в храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне, а затем в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, настоятелем которого он оставался до конца своих дней.

Отец Георгий был любим и почитаем не только церковным народом, остро чувствовавшим глубину веры и отеческую мудрость пастыря, но и клиром Первопрестольного града. На протяжении нескольких десятилетий он являлся духовником московских священнослужителей, которые относились к нему с подлинным благоговением. Многие клирики столицы проходили у него исповедь перед рукоположением в священный сан, получая наставления у рубежа новых трудов в Винограднике Божием.

Молюсь Восставшему от гроба Победителю смерти и Владыке жизни — Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, дабы Он принял в любящие объятия душу новопреставленного верного Своего служителя, вчинил его во обители небесные, идеже вси праведнии упокоеваются, и сотворил ему вечную память!"

Отец Георгий (Юрий Павлович Бреев) родился в Москве 8 января 1937 года. Пришел к вере и крестился в 18 лет, затем поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1968 году.

14 октября 1967 года рукоположен в сан диакона, 17 декабря 1967 года — в сан иерея. Вскоре после рукоположения был направлен в клир московского храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Там он прослужил 22 года.

В 1990 году Святейшим Патриархом Алексием II назначен настоятелем храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне г. Москвы. Под его руководством храм был восстановлен, в нем начались регулярные богослужения, была создана воскресная школа, развернулась просветительская и издательская деятельность. В 1998 году реставрационные работы в храме завершились, а на базе воскресной школы по благословению отца Георгия была создана школа «Живоносный Источник».

В 1998 году назначен также настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Под руководством отца Георгия небольшой храм в Крылатском был расширен при сохранении его архитектуры. Было выстроено отдельное здание крестильного храма и воскресной школы.

Митрофорный протоиерей Георгий Бреев — один из старейших московских клириков и епархиальный духовник Москвы, дважды в год он исповедовал московское духовенство и принимал ставленнические исповеди перед хиротонией.

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