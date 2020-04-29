Глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиерей Леонид Калинин считает уместными мозаики с изображением советских военачальников и богоборца Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом он заявил ТАСС, комментируя волну возмущения верующих, которые обнаружили в мозаиках строящегося храма ВС.

«Да, правда, композиция „Парад Победы“ создавалась аутентично — по фотографии. На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий советской армией в 1941—1945 годы Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», — сообщил священник.

При этом о. Леонид признал, что не все члены экспертного совета РПЦ согласны с тем, что в храме уместно изображение богоборца. «Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали», — добавил протоиерей.

Калинин считает, что невозможно избежать присутствия Сталина в изображении Парада Победы 1945 года. «Он был верховным главнокомандующим в 1941—1945 годах, как мы его можем выкинуть, если речь идет о Параде Победы? Можно было не делать Парад Победы. Но в воинском храме, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Парад Победы необходим, поэтому и Сталин там — вынужденно, может быть», — заключил он в беседе с ТАСС.

В свою очередь, глава радио «Радонеж» Евгений Никифоров считает позорной и гадкой позицию протоиерея Леонида Калинина, и с ним нельзя не согласиться.

«Изображение Сталина в сакральном пространстве храма Вооружённых Сил совершенно недопустимо. Сталин — символ богоборческого режима. Никакие ссылки на историческую достоверность неприемлемы. Предлагаемая мозаика это исполненный смальтой сталинский плакат. Сталинская пропаганда культа Сталина. Это издевательство над историей. Да и ссылки на историю, которая стала частью политики неприемлемы. В храме должны присутствовать символы духовных смыслов. Борьба Небесных сил со злом. Победа Креста над свастикой. Победа Креста над марсельезой, как это гениально сделал Чайковский в своей увертюре „1812 год“. Там тропарь Кресту побеждает марсельезу. Вот образец художественного мышления художника-христианина. Позорно и гадко оправдывать это заискивание Церкви перед кесарем и языческой толпой», — заявил Евгений Никифоров.

Впрочем, сама по себе мысль построить в Москве храм Красной армии, с самого начала предполагала, что на его стенах будут прославляться её основоположники-богоборцы. Так что в заявлениях отца Леонида нет ничего удивительного. Если бы глава Экспертного совета по церковному искусству взялся украшать храм для большевиков и коммунистов, он бы тоже неминуемо согласился с «исторически обоснованным» изображением на его стенах Ленина и прочих деятелей революции, которые и расстреливали наших новомучеников. Чего не сделаешь ради сергианства. Но верующим Русской Православной Церкви, от лица которой говорит отец Леонид, всё же хотелось бы оказаться на том свете вместе с тем теми, которого расстреливал Сталин, а не с Великой Победой и портретом Сталина в руках.

Русская линия