Протоиерей Александр Шаргунов госпитализирован в тяжёлом состоянии
У настоятеля храма святителя Николая в Пыжах предположительно воспаление лёгких…
Настоятель храма святителя Николая в Пыжах, известный московский священник Александр Шаргунов, предположительно, заразился коронавирусом, вместе с ним болеют также дьякон и двое алтарников храма, сообщил во вторник РИА Новости сын священника, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.
«Вероятность COVID-19 высокая. Заболел уже также дьякон и двое алтарников», — сказал Шаргунов.
По его словам, отец находится в тяжёлом состоянии.
«Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра», — добавил Шаргунов.