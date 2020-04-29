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Сводка новостей от 29 апреля 2020

Протоиерей Александр Шаргунов госпитализирован в тяжёлом состоянии
У настоятеля храма святителя Николая в Пыжах предположительно воспаление лёгких…

Протоиерей Александр ШаргуновНастоятель храма святителя Николая в Пыжах, известный московский священник Александр Шаргунов, предположительно, заразился коронавирусом, вместе с ним болеют также дьякон и двое алтарников храма, сообщил во вторник РИА Новости сын священника, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

«Вероятность COVID-19 высокая. Заболел уже также дьякон и двое алтарников», — сказал Шаргунов.

По его словам, отец находится в тяжёлом состоянии.

«Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра», — добавил Шаргунов.

Протоиерею Александру 79 лет.

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