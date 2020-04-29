Тот уже заявил, что нисколько не опечален этим решением Предстоятеля Русской Церкви…

После очередного скандального и оскорбительного поста протодиакона Андрея Кураева в своём ЖЖ (на сей раз в адрес почившего протоиерея Александра Агейкина) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 апреля 2020 года принял решение запретить клирика в служении, сообщает Патриархия.Ru.

«Публичное оскорбление протодиаконом Андреем Кураевым памяти скончавшегося от коронавирусной инфекции настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина в день кончины последнего, когда глубокая скорбь коснулась жены, детей и многих прихожан собора, свидетельствует о глубоком нравственном падении протодиакона Андрея Кураева, потери им чувства сострадания и христианского отношения к ближнему.

Совершение им этого отвратительного поступка спустя несколько часов после кончины отца Александра представляет это деяние особенно циничным и безжалостным. Этот поступок уже вызвал возмущение среди архиереев, клириков и мирян нашей Церкви.

Подготовить мой указ о запрещении протодиакона Андрея Кураева в служении до рассмотрения его деяния в церковном суде".

В связи с этим в адрес отца Андрея был направлен Указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 апреля 2020 года:

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

Сам отец Андрей в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что его данный указ нисколько не беспокоит. «Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важно», — сказал Кураев.

Русская линия