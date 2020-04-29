Судя по всему, в Кремле зреет понимание того, что нахождение сотен тысяч истуканов Ленина на улицах и площадях практических всех российских городов — это анахронизм, который рано или поздно надо будет исправлять. Об этом свидетельствует последнее выступление Дмитрия Киселёва, который в эфире своей авторской программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что количество памятников Ленину в стране зашкаливает, сообщает газета «Взгляд».

«Странное дело. За тело Ленина у нас официально отвечает ФСО. Конкретно ухаживает за ним Институт растениеводства. Раз в два-три года Ленину шьют новый костюм, меняют сорочку и повязывают галстук. Памятники Ленину защищены государством. А кто отвечает за Ленина как за персонажа истории — не очень понятно. Он по-прежнему фигура раздора и сомнений», — приводит его слова РИА Новости.

Дмитрий Киселев отметил, что количество памятников Ленину в стране «непропорционально зашкаливает». Доля статуй Ленина в России «монопольна», подчеркнул он, отметив, что в стране насчитывается порядка 100 тысяч памятных знаков Ленину — от статуй до досок. При этом Пушкину — полторы сотни, а Петру Великому — менее сотни.

«На мой взгляд, эту ленинскую монополию надо признать, с ней нельзя согласиться и пропорции изменить. Сохранить монументальные произведения и оценить актуальность тех, что из гипса или на скорую руку отлиты из бетона», — подчеркнул Киселев.

При этом телеведущий призвал россиян признать, что Ленин совершал преступления, и совершал их массово. И это факт.

Русская линия