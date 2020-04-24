Несмотря на то, что ограничительные меры из-за коронавируса продлены в Москве и Московской области только до 1 мая, и сейчас ведётся дискуссия о том, будут ли их продлевать до 14 мая, мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все российские регионы. По его мнению, это позволит автоматически контролировать перемещения граждан между регионами, сообщает КП.

«Я считаю, что систему пропусков можно распространить не только на близлежащие к Московской области регионы, но и другие. Это позволит контролировать процесс переезда на авиатранспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали систему», — сказал градоначальник на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Также он добавил, что это позволит видеть поток людей, в каком объёме они прибывают в тот или иной населённый пункт. При этом Собянин так и не пояснил, что это даст властям, и какие меры они начнут предпринимать, если узнают, что в какой-то район переместилось слишком много людей. Начнут их автоматически штрафовать?

Тем не менее, предложение Собянина было принято, и к введению пропускной системы в самое ближайшее время присоединится ещё 21 регион России. Все они уже подали заявки для её оформления. В первую очередь планируется подключить семь регионов Центрального федерального округа.

Когда электронная слежка за всеми россиянами, будет осуществляться властями в полном объёме, пока неизвестно. Не исключено, что в регионах не успеют ввести «московскую систему» до отмены ограничительных мер в самой столице. Однако, нет никаких сомнений, что и после пандемии коронавируса эта работа будет продолжена. Сейчас она официально ведётся, чтобы «спасти россиян от них самих» и заставить их сидеть дома, потом — она будет вестись на случай возникновения какого-либо ещё одного КОВИДа.

Итог этой работы один — полный электронный контроль населения со стороны властьпредержащих. Не о такой ли «московской системе» (пусть и чуть более усовершенствованной) мы читает в Апокалипсисе?

Русская линия