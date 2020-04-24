Информацию о том, что владыка заразился коронавирусом, опровергли в пресс-службе Псковской епархии…

Пресс-служба Псковской епархии опровергла опубликованное в «МБХ медиа» сообщение о том, что митрополит Псковский Тихон болен коронавирусом. Здесь заявили, что данная информация не соответствует действительности. Более того, в пятницу, 24 апреля, митрополит Тихон, с Божией помощью служил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре.

Вместе с тем, сам архипастырь сообщил ТАСС, что, действительно, недавно перенёс воспаление лёгких. Это, по всей видимости, и стало поводом к тому, чтобы в СМИ появились сообщения о заражении митрополита Тихона коронавирусом.

«Меня уже замучили этими звонками. Враньё это всё», — сказал ТАСС владыка Тихон. По его словам, у него действительно была пневмония, во время которой он совершал службы, но не коронавирусная инфекция.

Непроверенные слухи о болезни владыки Тихона стал распускать уволенный несколько лет назад с должности ответственного редактора «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин.

«Стало известно несколько часов [назад], но к нему уже приезжали врачи. Понятно, что, когда идёт обострение, что это уже не первый день болезни. Я так понимаю, что в Пскове проблемы с обслуживанием, поэтому приезжали врачи не местные», — заявил Чапнин СМИ.

По его словам, у владыки Тихона состояние «средней тяжести». И сейчас якобы решается вопрос о перевозке митрополита в Санкт-Петербург.

Русская линия