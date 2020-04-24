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Сводка новостей от 24 апреля 2020

Митрополит Воскресенский Дионисий госпитализирован
Управляющий делами Московской Патриархии заразился коронавирусной инфекцией…

Митрополит Воскресенский ДионисийУправляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза «коронавирусная инфекция — начальная стадия», сообщает Патриархия.Ru.

Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений, в связи с чем митрополит Дионисий продолжит нести послушание председателя Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Рабочая группа ведет свою деятельность дистанционно.

Стоит обратить внимание, что именно за подписью владыки Дионисия был распространён циркуляр о закрытии храмов для верующих в Москве и Московской области.

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