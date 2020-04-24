Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2020

Константин Малофеев пообещал помочь каждому нуждающемуся священнику
Православный бизнесмен и замглавы Всемирного Русского Народного Собора призвал начать сбор средств для духовенства…

Константин МалофеевИзвестный православный бизнесмен, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев призвал помочь православному духовенству пережить финансовые трудности карантина и заявил, что лично примет в этом активное участие, сообщает Интерфакс.

«Многие и многие священнослужители, вынужденно лишившись общения со своей паствой, оказались лишены и возможности достойно встретить дни Святой Пасхи со своими семьями у домашнего очага, а многие и вообще оказались в труднейшей жизненной ситуации. В связи с этим я обращаюсь ко всем священнослужителям Русской Православной Церкви, нуждающимся в материальной помощи, с просьбой написать мне письмо. От меня всем будет переведено вспомоществование в размере 15 тысяч рублей», — заявил Малофеев.

Замглавы Всемирного Русского Народного Собора обратился к властьимущим и финансово состоятельным людям с призывом вспомнить заповедь «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», и начать сбор средств для нуждающихся священников и их семей.

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