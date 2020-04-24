Управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган в интервью РИА Новости сообщил, что верующие РПЦЗ в целом смогли принять участие в богослужениях на Пасху, но число прихожан из-за коронавируса было в этом году значительно меньшим, чем прежде.

Что же касается ограничений на посещения храмов для верующих, то он призвал не искать в этом факте какого-то злого умысла со стороны властей. «В данном случае мне лично кажется необходимым искание золотой середины, спокойного и благоразумного подхода к делу, чтобы придерживаться всех мер предосторожности, вводимых властями, и одновременно не оставлять паству без окормления, молитвы и общения церковного. Думается, что священноначалие нашей Церкви пыталось именно так подходить к этому вопросу».

«В Русской Зарубежной Церкви многие понимают, что закрытие храмов для общественных богослужений нельзя сравнить с периодами гонений на верующих христиан. Сегодня никто от нас не требует отречения от веры, никто не запрещает нам служить. Мы понимаем, что коронавирус — это попущение Божие. Значит, необходимо набраться терпения и попытаться вынести урок из этой тяжёлой ситуации», — отметил священник.

«Были ли в православном мире допущены отдельные ошибки в отношении коронавирусной инфекции? Наверное, да. Но они допускались и на уровне государственных учреждений разных стран, общественных организаций, в мире медицины и так далее. Дело в том, что мы все люди, в Церкви тоже все люди. Бог, наверное, попускает нам ошибаться, чтобы мы учились, совершенствовались и не превозносились над другими, чтобы мы трепетно относились к своим обязанностям и к любой ответственности. Главное, каяться в ошибках, учиться на них и исправляться», — заявил отец Серафим.

«Мы должны всегда знать и помнить, что полного и совершенного благополучия мы никогда не найдём на этой земле. Мы его увидим только в Церкви Торжествующей, то есть в Царстве Небесном», — заключил священник.

Русская линия