В 2017 года по инициативе прокуратуры Брянской области на родине выдающегося русского криминолога, министра юстиции Российской империи генерал-прокурора Ивана Щегловитова появилась мемориальная доска в честь царского чиновника, которая была торжественно открыта на здании администрации Валуецкого сельского поселения.

Однако, на этом брянские прокурор решили не останавливаться. И уже в 2019 году появились ещё две инициативы — назвать одну из улиц Брянска в честь Ивана Щегловитова и установить памятник царскому министру в парке города Стародуба.

В связи с этим 10 сентября 2019 года в стенах прокуратуры Брянской области состоялась рабочая встреча прокурора области Александра Войтовича с главой администрации Стародубского муниципального района Александром Подольным. Они обсудили детали установки в Стародубском районе памятника (бюста) русскому криминологу и государственному деятелю.

Идея увековечивания памяти выдающегося государственного деятеля, реформатора правового государства, настоящего патриота Отечества принадлежит прокурору области, а установка памятника осуществляется при поддержке губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Скульптура министра юстиции Российской империи, сидящего на скамейке, будет выполнена из бронзы в масштабе 1,25 — высота фигуры в сидячем положении составит 1 м 65 см. Скамейка также будет выполнена из бронзы. Стоимость проекта оценивается в 2 млн 450 тысяч рублей.

Вслед за этим началась работа и по переименованию одной из улиц Брянска в честь министра Щегловитова. 25 марта 2020 года депутаты Брянского городского Совета народных депутатов приняли решение, что новая улица будет находиться в Советском районе города и будет проходить от улицы Объездной до улицы Счастливой.

Иван Григорьевич родился 13 февраля 1861 года в селе Валуец Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне Почепский район Брянской области). Русский криминолог и государственный деятель, генерал-прокурор Российской империи (1906 — 1915 гг.), последний председатель Госсовета Российской империи (в 1917 г.). Расстрелян ЧК 5 сентября 1918 года.

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