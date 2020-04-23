Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе. Безуспешные попытки блокировать мессенджер «наносят урон престижу государственной власти», считают авторы. Они направили свой проект премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи, сообщает газета «Коммерсант».

«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — отмечают авторы законопроекта.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В ФСБ утверждали, что мессенджер был использован для организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Создатель мессенджера Павел Дуров заявлял об отсутствии технической возможности для передачи ключей силовикам и о том, что исполнение такого требования нарушило бы ст. 23 Конституции о тайне переписки.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов, сейчас документ находится на рассмотрении, сказали «Ъ» в пресс-службе министерства. Пресс-служба Роскомнадзора, которая и показала свою полную некомпетентность в этом вопросе, не предоставила оперативного комментария по поводу самой инициативы. Тем временем, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») признал, что Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, но давать ему в связи с этим послабления он считает неправильным. Это означает, что российские чиновники продолжат активно пользоваться мессенджером, но официально будут делать вид, что он заблокирован.

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