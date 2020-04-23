Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, ведомство которого крайне плохо справляется с распространением коронавируса в стране, в эфире телепрограммы «Завтрак с 1+1» постарался свалить вину в распространении вируса с больной головы на здоровую и обвинил в распространении заразы Церковь и верующих, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ляшко признал, что карантин во время празднования Пасхи в храмах на Украине соблюдался, но в грядущей вспышке заражения коронавируса он всё равно винит верующих. «Если сравнивать с прошлым годом, когда 7,5 млн принимали участие в богослужениях, то в принципе карантин соблюли, но 130 тысяч всё равно были», — сказал Ляшко.

По его предположению, именно эти люди могли быть инфицированы, и именно из-за них в будущем может произойти всплеск заболеваемости. «В среднем мы это увидим через 5−7 дней после пасхальных праздников», — пояснил чиновник.

Кроме того, он упомянул статистику, которая якобы показывает большое количество «священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях» и по его прогнозу именно это даёт ему основание говорить о том, что «это 100% даст всплеск». При этом с Украины постоянно приходят сообщения о массовом заражении не столько духовенства, сколько медиков.

При этом данные Национальной полиции Украины свидетельствуют, что проблем с соблюдением карантина во время Пасхи в стране не было. Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что праздничные богослужения в Пасхальную ночь, которые происходили в 13 658 храмах, в большинстве прошли без нарушений.

«Сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений», — сделал вывод председатель Национальной полиции.

По его словам, определённые нарушения были зафиксированы только в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей, что составляет менее 1,4% от общего количества. То есть, почти в 99% храмов богослужения прошли без нарушений. В храмах присутствовали не более 10-ти человек, все остальные верующие, которые решили на богослужение, молились не в «закрытых помещениях», а на улице. Все они были в защитных масках и придерживались социальной дистанции.

Такую же информацию подтвердил, к примеру, мэр столицы Виталий Кличко, который отметил: «Киевляне, в основном, прислушались к нашим призывам. И я им за это очень благодарен. В церквях и возле них не было толп или больших групп людей».

Чем руководствовался главный санитарный врач, озвучивая свои выпады против Церкви и верующих, понять несложно. В храмы в Пасхальную ночь пришло значительно меньше людей, чем ежедневно посещают торговые центры и продуктовые магазины. Но Ляшко пытается воспользоваться Пасхой, чтобы оправдать неудовлетворительную работу своего ведомства.

Причём делает он это весьма неумело. Так, чиновник говорить о том, что уже через 5−7 дней на Украине может наблюдаться очередная вспышка коронавируса, и это якобы из-за Пасхи, но ВОЗ сообщает, что инкубационный период для этого вируса в большинстве случаев составляет 14 дней, а иногда может длиться и до 24 дней. То есть налицо желание Ляшко притянуть ситуацию с пасхальными торжествами к ожидаемому Минздравом всплеску заражения, который на самом деле не имеет никакого отношения к Церкви.

Русская линия