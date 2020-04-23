Всё, что ныне происходит в мире в связи с пандемией коронавируса — это всего лишь репетиция конца света, но не сам конец, считает священник…

Протоиерей Андрей Ткачёв: Благодатный огонь сошёл, и теперь мы наверняка знаем, что Господь дал нам ещё время для жизни и покаяния

18 апреля 2020 года, в Великую Субботу, миллионы православных христиан с нетерпением ожидали схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо свершилось, и многие верующие вздохнули спокойно, ведь существует предание, что год, когда огонь не сойдёт, станет последним перед пришествием в мир антихриста, а времена ныне непростые и тревожные.

Господь дал нам ещё время для жизни и исправления, а всё, что ныне происходит в мире в связи с пандемией — это всего лишь репетиция конца света, но не сам конец, заявил в связи с этим известный проповедник Русской Православной Церкви протоиерей Андрея Ткачева. Об этом он сказал в сегодняшнем выпуске авторской программы «Святая правда», передаёт телеканал «Царьград».

Священнослужитель признался: даже для него видеть Патриарха Феофила, в одиночестве молящегося о снисхождении Благодатного огня, было жутковато. «Какая-то апокалиптическая жуткость», — добавил батюшка. Обычно в Иерусалиме в эти дни тысячи и тысячи людей, но ограничения властей из-за коронавируса внесли свои печальные коррективы.

Но есть в этом одиночестве, в этой «скорбной Пасхе» есть и свои плюсы, уверен отец Андрей. Например, отсутствие «праздношатающихся» в Иерусалиме и в Храме Гроба Господня во время сошествия Благодатного огня, то есть тех, кто приходит не помолиться, а «себя показать» и сделать селфи. Также как не было ныне в русских храмах в Великую субботу и на Пасху тех, для кого воскресение Христа заключается только в том, чтобы освятить кулич и яйца.

«Огонь сошёл, и мы заплакали, обрадовавшись, что Господь продолжает нас терпеть и любить», — сказал отец Андрей. Это значит, что «мы ещё будем жить», заверил священник, назвав все текущие трудности лишь «репетицией» Апокалипсиса, но не самим концом света.

Отец Андрей сравнил современных людей с маленьким ребёнком, который во время пожара стоит на окне и боится спрыгнуть в руки призывающего его отца. «Папа, я тебя не вижу», — кричит малыш, на что отец отвечает: «Не бойся, прыгай — я тебя вижу!» Все мы сейчас находимся на месте этого ребёнка, и не должны бояться сделать шаг навстречу Господу, пояснил священнослужитель.

Но при этом важно, чтобы Благодатный огонь «не остался просто огнём, а воспламенил наши сердца верой», считает отец Андрей — именно так нужно использовать тот шанс, который дал нам Бог.

Русская линия