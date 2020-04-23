В связи с усилением карантина в Почаеве братией принято решение о прекращении допуска верующих в обитель…

В Свято-Успенской Почаевской Лавре уставные богослужения совершаются без изменений, среди братии не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, решение закрыть обитель для паломников было принято в связи с усилением карантинных мероприятий в городе и полном закрытии Почаева на въезд и выезд, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

О том, что 21 апреля 2020 года в 10:00 Свято-Успенскую Почаевскую Лавру закрыли на карантин, сообщил сайт обители. «В связи с тем, что на карантин закрыли город Почаев, где за последние сутки было выявлено 13 человек с коронавирусной инфекцией, было принято решение закрыть на карантин и нашу обитель. Мы попросили всех прихожан отнестись к ситуации с пониманием, и теперь здесь только насельники. Сами служим, убираем в храмах», — рассказал помощник благочинного иеромонах Никодим (Шамайло).

Накануне, 20 апреля 2020 года, комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Кременецком районе Тернопольской области приняла решение закрыть город Почаев на въезд и выезд с 10:00 21 апреля в связи с распространением в регионе инфекции.

В то же время в Управлении Нацполиции в Тернопольской области заявили, что постановление районной комиссии Кременецкой райгосадминистрации о закрытии на въезд и выезд города Почаев было принято с нарушением законодательства, поскольку у власти нет таких полномочий.

Решение закрыть Лавру, в частности, объясняют нагнетанием в СМИ обстановки вокруг обители.

«Нам уже приписывали не раз различные моменты, которые оказывались полным обманом. И скорее всего, ситуацию в Почаеве также постараются как-то связать с нами. Хотя стоит подчеркнуть, что среди братии и послушников Лавры нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отметил отец Никодим.

Русская линия