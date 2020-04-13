Глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, несмотря на решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла закрыть на Пасху храмы для верующих в Москве и Подмосковье, не стал следовать этому примеру и пообещал, что саратовцы встретят Воскресение Христово в храмах, а не дома.

Владыка Лонгин отметил, что «пост — это всегда время не только подвига, но и искушений». «Сегодня искушение это коснулось каждого из нас. В связи с эпидемией коронавируса мы все живём в условиях ограничений, введённых властями, что затруднило для многих посещение храмов».

«И в грядущие святые дни многие из вас будут вынуждены остаться дома. В первую очередь, это касается тех, кто находится в так называемой группе риска, и тех, кто ощущает недомогание. Я призываю вас, дорогие братья и сестры, ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Давайте спокойно и терпеливо перенесём эти временные лишения ради наших ближних», — призвал архипастырь.

«В то же время хочу сказать вам, что все наши храмы будут открыты, и в них будут совершаться все положенные богослужения. Те из вас, кто сочтёт для себя невозможным остаться дома и придут в церкви, смогут принять участие в службах. Ни перед кем не закроют дверей храмов и никого из них не выгонят. При этом прошу всех иметь при себе защитные медицинские маски и соблюдать в храме между собой рекомендованную дистанцию. Мы постараемся снабдить такими масками тех, кто сам не сможет их приобрести», — отметил митрополит Лонгин.

«Как известно, по традиции множество людей на Пасху посещают кладбища, поминая своих усопших сродников. Обращаюсь ко всем вам с просьбой отказаться от посещения кладбищ в это время. Дни особого поминовения усопших Церковь установила несколько раз в году. Следующее такое поминовение будет совершаться в Троицкую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 6 июня. Будем надеяться, что к этому времени ситуация нормализуется, и мы сможем спокойно посетить на кладбищах дорогие для нас могилы наших близких», — добавил владыка.

«Дорогие братья и сестры! Несмотря ни на что Пасха — это праздник. Первое слово, с которым воскресший Христос Спаситель обратился к Своим ученикам, было „Радуйтесь!“. Давайте и мы не будем забывать о пасхальной радости, о том, что праздник наш есть победа жизни над смертью. Я желаю всем вам помощи Божией, сил, здоровья и терпения в преодолении постигших нас испытаний. Ничего не бойтесь, только веруйте (ср.: Мк. 5, 36)», — говорится в послании митрополита Лонгина.

Русская линия