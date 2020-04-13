От пневмонии в обители скончался архимандрит Нектарий (Коваленко). Однако пробы на вирус у него были отрицательные…

В связи с сообщением Киевской городской государственной администрации от 13 апреля 2020 года относительно большого количества положительных результатов на заболевание вирусной инфекцией COVID-19 среди насельников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры руководство обители ввело дополнительные карантинные ограничения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

С 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращён. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева.

По сообщению Информационного отдела Лавры, 12 апреля умер один из насельников обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году. В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что он имел много хронических заболеваний и скончался от пневмонии. При этом обе пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции.

Сегодня в больнице также скончался ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё неизвестны.

Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.

Русская линия