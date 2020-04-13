Русская линия
Сводка новостей от 13 апреля 2020

В УПЦ разъяснили ситуацию с заражением коронавирусом монахов в Киево-Печерской Лавре
От пневмонии в обители скончался архимандрит Нектарий (Коваленко). Однако пробы на вирус у него были отрицательные…

Киево-Печерская ЛавраВ связи с сообщением Киевской городской государственной администрации от 13 апреля 2020 года относительно большого количества положительных результатов на заболевание вирусной инфекцией COVID-19 среди насельников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры руководство обители ввело дополнительные карантинные ограничения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

С 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращён. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева.

По сообщению Информационного отдела Лавры, 12 апреля умер один из насельников обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году. В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что он имел много хронических заболеваний и скончался от пневмонии. При этом обе пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции.

Сегодня в больнице также скончался ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё неизвестны.

Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великий Понедельник
Началась Страстная седмица, посвященная последним дням земной жизни Господа Иисуса Христа...

Верующих Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга лишили Пасхи
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и ряда правящих архиереев все храмы для верующих в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут закрыты...

Митрополит Саратовский Лонгин: «Ни перед кем не закроют дверей храмов и никого из них не выгонят»
Глава Саратовской митрополии пообещал не закрывать храмы в Саратове в преддверии Страстной седмицы и Воскресения Христова...

В Екатеринбургской епархии отвергли претензии губернатора Куйвашева
Попытки властей Свердловской области обвинить Церковь в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований во время богослужений в храмах не имеют под собой никаких реальных оснований, заявили в епархии...

В УПЦ разъяснили ситуацию с заражением коронавирусом монахов в Киево-Печерской Лавре
От пневмонии в обители скончался архимандрит Нектарий (Коваленко). Однако пробы на вирус у него были отрицательные...

В Греции судят архиерея за совершение Литургии и причащение мэра Керкиры
Греческие прокуроры возбудили уголовное дело на митрополита Керкиры Нектария и городских чиновников, участвовавших в Литургии на Пальмовое воскресенье...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Ионы, святого благоверного Великого князя Ивана Калиты, вспоминаем адмирала С.О.Макарова, художника В.В.Верещагина и архиепископа Варнаву (Накропина)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика