По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и ряда правящих архиереев все храмы для верующих в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут закрыты…

В связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в России российские чиновники отдали распоряжение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и ряду других архиереев Русской Церкви закрыть храмы для верующих на дни Страстной Седмицы и Пасху, и Предстоятель Русской Православной Церкви послушно исполнил это указание, благословив прекратить пускать верующих в храмы.

В связи с этим 11 апреля 2020 года первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий издал следующее Циркулярное письмо:

«Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, расположенных в г. Москве и в Московской области

В последние недели Первопрестольный град и Московскую область посетило вредоносное поветрие, губящее здоровье и уносящее жизни людей. Врачи, предпринимающие многие усилия для победы над болезнью, подчеркивали и подчеркивают, что главным средством против ее распространения и, как следствие, гибели или тяжелых последствий для здоровья множества людей, является «социальная изоляция», то есть неотлучное пребывание в своих домах и квартирах.

В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции.

К сожалению, санитарные власти сообщают, что в московском регионе ситуация продолжает ухудшаться. На 10 апреля 2020 г. прирост числа заболевших составляет 17%, а в общей сложности болеет почти десять тысяч человек. Дальнейшее сохранение подобной динамики может, по свидетельству врачей, привести к катастрофическим последствиям.

Болезнь постигла и священнослужителей нескольких московских храмов. Богослужение в таковых было временно приостановлено, а их клир направлен на обязательную самоизоляцию.

Управлением Московской Патриархии по городу Москве было сегодня получено предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой, включающее следующее требование:

«1. Принять решение о введении с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в рамках которых необходимо:

1.1. принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей;

1.2. обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений".

В связи с изложенным по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятелям приходов и подворий, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, расположенных в г. Москве и в Московской области, надлежит:

1. Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. О принятии данного указания к исполнению надлежит доложить рапортом на мое имя до вечера 13 апреля 2020 г., направив таковой рапорт в канцелярию викариатства (для ставропигиальных монастырей — в канцелярию Синодального отдела по монастырям и монашеству).

2. По окончании Литургии в праздник Входа Господня в Иерусалим сообщить прихожанам о поступившем предписании главного государственного санитарного врача по городу Москве и утешить их отеческим словом.

3. Выдержку из предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве разместить на дверях храмов и входных калитках или воротах храмовой территории (образец объявления прилагается).

4. В общении с прихожанами и в публикациях на приходских информационных ресурсах призывать всех, кто вынужден оставаться в своих домах, продолжать совершать молитву, присоединяясь к телетрансляциям Патриарших богослужений на телеканалах «Спас» и «Союз», а также видеотрансляциям приходских и монастырских богослужений, или используя публикуемые на официальном сайте Русской Православной Церкви последования для домашнего совершения богослужений. Упомянутые последования рекомендую также размещать на приходских информационных ресурсах. В ближайшее время будут опубликованы рекомендации по благословению пасхальных снедей.

В переживаемое ныне тяжелое время, когда все мы — архиереи, священники, диаконы, монашествующие, миряне — лишены возможности вместе пребывать в храмах за страстными и пасхальными богослужениями, нам следует усилить молитву, принимая постигшее нас испытание как путь к укреплению верности Богу и любви друг ко другу.

Важно разъяснять прихожанам, что временные ограничения на пребывание в храме не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований.

Передаю всем вам благословение Святейшего Патриарха, который постоянно молится о всем клире и людях, да минует нас вскоре пришедшая скорбь и да сохранит нас Господь.

Желаю всем нам в эти дни мужества и крепости в молитве, с надеждой на скорую встречу Пасхи Господней, радость от которой превыше любых временных скорбей.

С любовью о Господе

+Дионисий, митрополит Воскресенский, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси"

Вскоре подобные же письма распространили по своим епархиям митрополит Коломенский Ювеналий и митрополит Санкт-Петерубургский Варсонофий. Кто ещё из архиереев Русской Православной Церкви решится не пустить верующих в храмы на Пасху станет известно в ближайшее время.

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